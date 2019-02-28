Украина не поедет на Евровидение, если выиграет Россия – Аласания

Украина не поедет на Евровидение в 2020 году, если на международном музыкальном конкурсе в этом году победу одержит Российская Федерация.

Об этом на брифинге, об отказе Украины ехать на конкурс в 2019 году, сказал председатель НОТУ Зураб Аласания, пишет "Радио Свобода".

"Такой вопрос даже не стоит. Мы не будем участвовать, как мы это сделали, например, с чемпионатом по футболу, который проходил в Российской Федерации. Мы его не транслировали. И участие братья (в "Евровидении 2020"), я думаю, мы тоже не будем", - сказал Аласания в ответ на вопрос об участии в случае победы РФ.

Кроме того, по его словам, на отборе в 2019 году почти у всех финалистов конкурса были какие-то творческие связи с Россией.

В 2019 году представлять Россию на Евровидении в Израиле будет Сергей Лазарев. Это уже вторая его попытка выиграть конкурс.

В частности, в 2016 году Лазарев уступил украинской исполнительнице Джамале и австралийке, и занял третье место, а Евровидения-2017 состоялось в Украине, где не было представителя от РФ, поскольку их участница незаконно посещала Крым.

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Напомним: