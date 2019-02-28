Украина не поедет на Евровидение, если выиграет Россия – Аласания
Украина не поедет на Евровидение в 2020 году, если на международном музыкальном конкурсе в этом году победу одержит Российская Федерация.
Об этом на брифинге, об отказе Украины ехать на конкурс в 2019 году, сказал председатель НОТУ Зураб Аласания, пишет "Радио Свобода".
"Такой вопрос даже не стоит. Мы не будем участвовать, как мы это сделали, например, с чемпионатом по футболу, который проходил в Российской Федерации. Мы его не транслировали. И участие братья (в "Евровидении 2020"), я думаю, мы тоже не будем", - сказал Аласания в ответ на вопрос об участии в случае победы РФ.
Кроме того, по его словам, на отборе в 2019 году почти у всех финалистов конкурса были какие-то творческие связи с Россией.
В 2019 году представлять Россию на Евровидении в Израиле будет Сергей Лазарев. Это уже вторая его попытка выиграть конкурс.
В частности, в 2016 году Лазарев уступил украинской исполнительнице Джамале и австралийке, и занял третье место, а Евровидения-2017 состоялось в Украине, где не было представителя от РФ, поскольку их участница незаконно посещала Крым.
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Напомним:
- 27 февраля в НОТУ заявили, что Украина не будет принимать участия в международном песенном конкурсе Евровидение-2019.
- 23 февраля в Киеве состоялся финал национального отбора "Евровидения-2019". На нем решилось, что певица Maruv будет представлять Украину на песенном конкурсе в Израиле.
- При этом у Maruv запланированы сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге.
- 25 февраля Maruv заявила, что готова отказаться от выступлений в России, но, по ее словам, Национальная телекомпания выдвигает ей в договоре "абсурдные" требования. Позже стало известно, что Maruv не поедет на конкурс от Украины.
- Еще позже трио Freedom Jazz, которое заняло второе метро в Нацотборе на Евровидение, и группа KAZKA (третье место) отказались ехать на конкурс вместо Maruv.
- Кабинет министров поручил Госкомтелерадио вместе с НОТУ усовершенствовать правила отбора на Евровидение.