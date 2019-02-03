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Начало недели будет туманным

Воскресенье, 3 февраля 2019, 20:41
Начало недели будет туманным

В понедельник на большей части территории Украины ожидается туман.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"4 февраля на большей части страны туман, видимость 200-500 м, на дорогах, кроме юга, местами гололедица", - говорится в сообщении.

 

Отмечается, что в понедельник будет облачно, но еще без существенных осадков. Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, в восточных областях до 3° мороза; днем 2-7° тепла, в южной части 8-12° тепла.

Во вторник и среду, 5-6 февраля, облачно с прояснениями.

 

Днем 5 февраля в Карпатском регионе, в течение 6 февраля в западных, северных и центральных областях мокрый снег и дождь, на остальной территории, ночью 5 февраля в Украине без существенных осадков.

 

На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем ​​0-5° тепла; в южной части ночью около 0°, днем ​​6-11°, в Крыму до 15° тепла.

В конце недели, 7-8 февраля без существенных осадков. Температура ночью 0-6° мороза, днем ​​от 2° мороза до 4° тепла; в Крыму ночью около 0°, днем ​​3-8° тепла.

 
 

В Киеве 4 февраля облачно. Без существенных осадков. Туман. На дорогах местами гололедица. Ветер южный с переходом в северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3°, днем ​​3-5° тепла.

В Киевской области в понедельник облачно. Без существенных осадков. Туман. На дорогах местами гололедица. Ветер южный с переходом в северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-4° тепла, днем ​​2-7° тепла.

5-6 февраля в столице облачно с прояснениями. 5 февраля без существенных осадков, 6 февраля - мокрый снег и дождь.

На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем ​​0-4° тепла.

В четверг и пятницу, 7-8 февраля, без существенных осадков. Температура ночью 1-6° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла.

Вместе с тем, как сообщила в воскресенье вечером пресс-служба КГГА, до конца дня 3 февраля и ночью 4 февраля в столице сохранится сильный туман, видимость менее 100 м (II уровень опасности, оранжевый).

Темы: погода
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