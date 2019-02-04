В Калифорнии самолет упал на жилой дом, есть жертвы

Небольшой самолет разбился в пригороде в Южной Калифорнии, став причиной пожара, в результате которого сгорел дом..

Об этом пишет AP.

Федеральное авиационное управление заявило, что двухмоторный Cessna 414A разбился в Йорба-Линде вскоре после взлета из муниципального аэропорта Фуллертон.

BREAKING: Two people die and two others are injured after a small plane crashed into a Southern California house, which caught fire, officials say. https://t.co/WOyvqIBIoN — The Associated Press (@AP) February 4, 2019

В результате два человека погибли и двое получили ранения. Были ли погибшие на борту самолета, или они пострадали от падения самолета на земле, неизвестно.