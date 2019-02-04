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В Калифорнии самолет упал на жилой дом, есть жертвы

Понедельник, 4 февраля 2019, 03:27

Небольшой самолет разбился в пригороде в Южной Калифорнии, став причиной пожара, в результате которого сгорел дом..

Об этом пишет AP.

Федеральное авиационное управление заявило, что двухмоторный Cessna 414A разбился в Йорба-Линде вскоре после взлета из муниципального аэропорта Фуллертон.

В результате два человека погибли и двое получили ранения. Были ли погибшие на борту самолета, или они пострадали от падения самолета на земле, неизвестно.

Темы: СШАчрезвычайное происшествие
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