Убийство Гандзюк: активисты пикетировали администрацию Порошенко и офис Тимошенко
Через три месяца после смерти Екатерины Гандзюк активисты пикетируют администрацию президента Петра Порошенко и требуют наказать виновных в ее убийстве.
Об этом сообщает ЦПК.
"Акция под администрацией президента: кто заказал Катюк Гандзюк? Активисты требуют исключить из рядов блока Петра Порошенко председателя ОГА Гордеева и его заместителя Рищука, подозреваемых в причастности к нападению на Катю", - говорится в сообщении.
После Банковой активисты пикетировали офис партии "Батькивщина". От партии Юлии Тимошенко активисты требовали исключить из ее рядов голову Херсонского облсовета Владимира Мангера, которого они считают причастным к делу.
К пикетчикам вышли депутаты "Батькивщины" во главе с Иваном Крулько и зачитали решение политсовета, в котором обязали Херсонскую городскую организацию "Батькивщины" снять Мангера с учета партии и лишить председательства в городской ячейке.
Ответ депутатов не удовлетворил активистов, требовавших инициировать его отставку с должности председателя облсовета и применить прямую норму устава об исключении его из партии.
Хто замовив Катю Гандзюк? pic.twitter.com/tpdl4rgVCo— ЦПК / Шабунін (@Shabunin) February 4, 2019
Масі Найєм: Будь-хто може опинитися на місці Каті Гандзюк pic.twitter.com/E8MZETC5fy— ЦПК / Шабунін (@Shabunin) February 4, 2019
Акція під Адміністрацією Президента: хто замовив Катюк Гандзюк? Активісти вимагають виключити із лав блоку Петра Порошенка голову ОДА Гордєєва і його заступника Рищука, яких підозрюють у причетності до нападу на Катю. pic.twitter.com/MbwDLZqV6x— ЦПК / Шабунін (@Shabunin) February 4, 2019
Читайте также: Новые фамилии в деле Гандзюк, и кто на самом деле открыл тайну следствия
Напомним:
- 31 января на пресс-конференции в Херсоне Владислав Мангер заявил, что приостанавливает членство в партии на время расследования дела Екатерины Гандзюк. 1 февраля президиум политсовета "Батькивщины" удовлетворил его заявление.
- 3 декабря генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что заказчики, организаторы и исполнители убийства Екатерины Гандзюк установлены.
- 4 декабря правоохранители объявили подозрение в организации нападения на Гандзюк гражданину по фамилии Левин.
- Нардеп Мустафа Найем позже сообщил, что новый подозреваемый Алексей Левин (настоящая фамилия – Москаленко, 41 год) является помощником депутата Херсонского облсовета Николая Ставицкого, а сейчас находится в Доминикане.
- В январе СБУ объявила в розыск подозреваемого в организации убийства Гандзюк Алексея Левина (Москаленко).
- 31 июля в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Катерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами.
- 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла в больнице после многих операций.