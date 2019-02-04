Через три месяца после смерти Екатерины Гандзюк активисты пикетируют администрацию президента Петра Порошенко и требуют наказать виновных в ее убийстве.

Об этом сообщает ЦПК.

"Акция под администрацией президента: кто заказал Катюк Гандзюк? Активисты требуют исключить из рядов блока Петра Порошенко председателя ОГА Гордеева и его заместителя Рищука, подозреваемых в причастности к нападению на Катю", - говорится в сообщении.

После Банковой активисты пикетировали офис партии "Батькивщина". От партии Юлии Тимошенко активисты требовали исключить из ее рядов голову Херсонского облсовета Владимира Мангера, которого они считают причастным к делу.

К пикетчикам вышли депутаты "Батькивщины" во главе с Иваном Крулько и зачитали решение политсовета, в котором обязали Херсонскую городскую организацию "Батькивщины" снять Мангера с учета партии и лишить председательства в городской ячейке.

Ответ депутатов не удовлетворил активистов, требовавших инициировать его отставку с должности председателя облсовета и применить прямую норму устава об исключении его из партии.

Хто замовив Катю Гандзюк? pic.twitter.com/tpdl4rgVCo — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) February 4, 2019

Масі Найєм: Будь-хто може опинитися на місці Каті Гандзюк pic.twitter.com/E8MZETC5fy Акція під Адміністрацією Президента: хто замовив Катюк Гандзюк? Активісти вимагають виключити із лав блоку Петра Порошенка голову ОДА Гордєєва і його заступника Рищука, яких підозрюють у причетності до нападу на Катю. pic.twitter.com/MbwDLZqV6x — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) February 4, 2019 — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) February 4, 2019

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Напомним: