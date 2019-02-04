Убийство Екатерины Гандзюк: активисты пикетируют администрацию Порошенко

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Понедельник, 4 февраля 2019, 20:17

Через три месяца после смерти Екатерины Гандзюк активисты пикетируют администрацию президента Петра Порошенко и требуют наказать виновных в ее убийстве.

Об этом сообщает ЦПК.

"Акция под администрацией президента: кто заказал Катюк Гандзюк? Активисты требуют исключить из рядов блока Петра Порошенко председателя ОГА Гордеева и его заместителя Рищука, подозреваемых в причастности к нападению на Катю", - говорится в сообщении.

Позже пикет проведут возле офиса партии "Батькивщина".

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Напомним: 

Украинская правда

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Темы: Киев БПП нападение на Гандзюк акции


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