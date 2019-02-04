Убийство Екатерины Гандзюк: активисты пикетируют администрацию Порошенко
Через три месяца после смерти Екатерины Гандзюк активисты пикетируют администрацию президента Петра Порошенко и требуют наказать виновных в ее убийстве.
Об этом сообщает ЦПК.
"Акция под администрацией президента: кто заказал Катюк Гандзюк? Активисты требуют исключить из рядов блока Петра Порошенко председателя ОГА Гордеева и его заместителя Рищука, подозреваемых в причастности к нападению на Катю", - говорится в сообщении.
Позже пикет проведут возле офиса партии "Батькивщина".
Хто замовив Катю Гандзюк? pic.twitter.com/tpdl4rgVCo— ЦПК / Шабунін (@Shabunin) February 4, 2019
Масі Найєм: Будь-хто може опинитися на місці Каті Гандзюк pic.twitter.com/E8MZETC5fy— ЦПК / Шабунін (@Shabunin) February 4, 2019
Акція під Адміністрацією Президента: хто замовив Катюк Гандзюк? Активісти вимагають виключити із лав блоку Петра Порошенка голову ОДА Гордєєва і його заступника Рищука, яких підозрюють у причетності до нападу на Катю. pic.twitter.com/MbwDLZqV6x— ЦПК / Шабунін (@Shabunin) February 4, 2019
Читайте также: Новые фамилии в деле Гандзюк, и кто на самом деле открыл тайну следствия
Напомним:
- 3 декабря генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что заказчики, организаторы и исполнители убийства Екатерины Гандзюк установлены.
- 4 декабря правоохранители объявили подозрение в организации нападения на Гандзюк гражданину по фамилии Левин.
- Нардеп Мустафа Найем позже сообщил, что новый подозреваемый Алексей Левин (настоящая фамилия – Москаленко, 41 год) является помощником депутата Херсонского облсовета Николая Ставицкого, а сейчас находится в Доминикане.
- В январе СБУ объявила в розыск подозреваемого в организации убийства Гандзюк Алексея Левина (Москаленко).
- 31 июля в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Катерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами.
- 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла в больнице после многих операций.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua