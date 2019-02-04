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Убийство Гандзюк: активисты пикетировали администрацию Порошенко и офис Тимошенко

Понедельник, 4 февраля 2019, 19:17
Убийство Гандзюк: активисты пикетировали администрацию Порошенко и офис Тимошенко

Через три месяца после смерти Екатерины Гандзюк активисты пикетируют администрацию президента Петра Порошенко и требуют наказать виновных в ее убийстве.

Об этом сообщает ЦПК.

"Акция под администрацией президента: кто заказал Катюк Гандзюк? Активисты требуют исключить из рядов блока Петра Порошенко председателя ОГА Гордеева и его заместителя Рищука, подозреваемых в причастности к нападению на Катю", - говорится в сообщении.

После Банковой активисты пикетировали офис партии "Батькивщина". От партии Юлии Тимошенко активисты требовали исключить из ее рядов голову Херсонского облсовета Владимира Мангера, которого они считают причастным к делу.

К пикетчикам вышли депутаты "Батькивщины" во главе с Иваном Крулько и зачитали решение политсовета, в котором обязали Херсонскую городскую организацию "Батькивщины" снять Мангера с учета партии и лишить председательства в городской ячейке.

Ответ депутатов не удовлетворил активистов, требовавших инициировать его отставку с должности председателя облсовета и применить прямую норму устава об исключении его из партии.

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Напомним: 

Украинская правда
Темы: КиевБППнападение на Гандзюкакции
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