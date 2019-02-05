Мокрый снег, гололед: водителей предупреждают об ухудшении погоды в Киеве

Столичные власти просят водителей быть внимательными на дорогах, поскольку в ночь на среду в Киеве ожидается ухудшение погодных условий.

Об этом говорится в сообщении на официальном портале Киева.

"По прогнозу Украинского гидрометцентра, в ночь с 5 на 6 февраля в Киеве ожидается ухудшение погодных условий, мокрый снег и гололедица. В связи с этим, коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей быть внимательными и осторожными на дорогах", - говорится в сообщении.

В "Киевавтодоре" уверяют, что внимательно следят за изменениями погодных условий и, в соответствии с синоптической ситуацией, принимают необходимые меры для безопасного передвижения киевлян и гостей столицы.

Напомним: