Мокрый снег, гололед: водителей предупреждают об ухудшении погоды в Киеве

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Вторник, 5 февраля 2019, 12:00

Столичные власти просят водителей быть внимательными на дорогах, поскольку в ночь на среду в Киеве ожидается ухудшение погодных условий.

Об этом говорится в сообщении на официальном портале Киева.

"По прогнозу Украинского гидрометцентра, в ночь с 5 на 6 февраля в Киеве ожидается ухудшение погодных условий, мокрый снег и гололедица. В связи с этим, коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей быть внимательными и осторожными на дорогах", - говорится в сообщении.

В "Киевавтодоре" уверяют, что внимательно следят за изменениями погодных условий и, в соответствии с синоптической ситуацией, принимают необходимые меры для безопасного передвижения киевлян и гостей столицы.

Напомним:

Украинская правда

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Темы: погода авто Киев


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