Турчинов назвал 6 главных угроз от России

Секретарь СНБО Александр Турчинов считает, что Украина должна быть голова как минимум к шести угрозам от России в 2019 году.

Об этом он заявил в интервью Лига.net.

По его словам, первая угроза – это военная агрессия.

"Это не только истощение нашей страны вследствие постоянных военных провокаций на востоке, продолжение военной оккупации части Донбасса и Крыма. Это и масштабное развертывание военной инфраструктуры вдоль нашей границы с Россией", - рассказал Турчинов.

По его мнению, если Россия провалит попытки восстановить контроль над Украиной политическим путем, она может перейти к масштабной военной агрессии.



"Вторая угроза – информационная агрессия и попытка влиять на политическую архитектуру, на результаты политического выбора украинцев как с помощью информационных инструментов (СМИ, соцсети и тому подобное), так и путем поддержки прямых и скрытых креатур РФ в украинской политике", - заявил секретарь СНБО.



Третьей угрозой он называет киберагрессию, четвертой – экономическую войну, которая заключается в блокировании транзита украинских товаров в страны Азии через РФ и блокировании портов на Азовском море.

Пятая угроза, по словам Турчинова, энергетическая – это попытки России остановить работу украинской газотранспортной системы.

"Шестая угроза – террористическая, активное использование диверсионно-разведывательных групп, российской агентуры и наемников для террористических актов, попытки посеять уныние, страх, дестабилизировать ситуацию внутри Украины", - заявил секретарь СНБО, отметив, что это "далеко не весь перечень".

