Грузовик, который перевозил МАФ, влетел в военный КрАЗ

3081 просмотр
Вторник, 5 февраля 2019, 13:31

Грузовик Volvo, перевозивший МАФ, врезался в заднюю часть тягача КрАЗ одной из воинских частей воздушных сил ВСУ в Житомирской области.

Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Авария произошла на выезде из Киева на Брест-Литовском шоссе.

"По предварительным данным водитель грузовика Volvo, перевозивший МАФ, не справился с управлением и врезался в заднюю часть платформы, которую тянул военный тягач", - говорится в сообщении.

Отмечается, что удар пришелся на пассажирское сиденье гражданского грузовика и смял кабину Volvo, поэтому водителю из автомобиля помогали выбраться военные.

 
ФОТО: ЕСПРЕСО

"Его госпитализировали с незначительными травмами, поскольку он почувствовал боль в области шеи", - добавили в ведомстве.

Заместитель командира воинской части Константин Сидоров заявил, что за рулем военного тягача был опытный водитель - военнослужащий с многолетним стажем вождения крупногабаритной техники.

По словам самого военного водителя, он двигался к месту дислокации воинской части по правой полосе со скоростью не более 40 км/ч.

 
ФОТО: ЕСПРЕСО

"Почувствовал удар и действовал по всем правилам: вызвал скорую, оказал помощь пострадавшему, сообщил правоохранителям и руководству военной части", - пояснил военный.

Также сообщается, что движение по транспортной магистрали восстановили, тягач прибыл к месту дислокации, а правоохранители устанавливают причины ДТП.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ДТП Вооруженные силы


powered by lun.ua
По теме
Водителя, совершившего смертельное ДТП на площади Победы, арестовали 2 февраля 2019, 12:13
Из-за ям и тумана на трассе Киев-Одесса столкнулись 6 машин 1 февраля 2019, 16:23
В Киеве возле Цирка столкнулись 5 автомобилей, есть погибшая 1 февраля 2019, 04:32
Все новости
Главные новости
В правительстве спрогнозировали дальнейшую судьбу Супрун: Реванша не будет
5 человек погибли в ДТП возле пропускного пункта на Донбассе
Янукович даст пресс-конференцию в Москве
На Медведчука открыли дело про госизмену и сепаратизм
Все новости
мнение

Как укладывать волосы так, чтобы им не навредить

психология

5 советов как преодолеть тревожность

здоровье

10 вариантов лучших завтраков

Поиск по сайту
Архив
Весь архів