Грузовик, который перевозил МАФ, влетел в военный КрАЗ

Грузовик Volvo, перевозивший МАФ, врезался в заднюю часть тягача КрАЗ одной из воинских частей воздушных сил ВСУ в Житомирской области.

Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Авария произошла на выезде из Киева на Брест-Литовском шоссе.

"По предварительным данным водитель грузовика Volvo, перевозивший МАФ, не справился с управлением и врезался в заднюю часть платформы, которую тянул военный тягач", - говорится в сообщении.

Отмечается, что удар пришелся на пассажирское сиденье гражданского грузовика и смял кабину Volvo, поэтому водителю из автомобиля помогали выбраться военные.

ФОТО: ЕСПРЕСО

"Его госпитализировали с незначительными травмами, поскольку он почувствовал боль в области шеи", - добавили в ведомстве.

Заместитель командира воинской части Константин Сидоров заявил, что за рулем военного тягача был опытный водитель - военнослужащий с многолетним стажем вождения крупногабаритной техники.

По словам самого военного водителя, он двигался к месту дислокации воинской части по правой полосе со скоростью не более 40 км/ч.

ФОТО: ЕСПРЕСО

"Почувствовал удар и действовал по всем правилам: вызвал скорую, оказал помощь пострадавшему, сообщил правоохранителям и руководству военной части", - пояснил военный.

Также сообщается, что движение по транспортной магистрали восстановили, тягач прибыл к месту дислокации, а правоохранители устанавливают причины ДТП.