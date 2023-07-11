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Экспертиза установила, что судья Тандыр был пьян, когда сбил нацгвардейца – ГБР

Татьяна ЛозовенкоВторник, 11 июля 2023, 10:27
Экспертиза установила, что судья Тандыр был пьян, когда сбил нацгвардейца – ГБР
АЛЕКСЕЙ ТАНДЫР. ФОТО ИЗ FACEBOOK МАКАРОВСКОГО РАЙОННОГО СУДА

Судебно-психологическая экспертиза установила, что судья Алексей Тандыр, который насмерть сбил на блокпосту в Киеве нацгвардейца, находился в состоянии опьянения на момент ДТП. В то же время защита судьи заявила, что их не проинформировали об экспертизе, и считает вывод о опьянении преждевременным.

Источник: пресс-служба Государственного бюро расследований, Суспильне со ссылкой на комментарий адвоката Тандыра

Дословно: "Судья, имея специальные юридические знания и профессиональные навыки, принимал меры по сокрытию следов алкогольного опьянения и предотвращения установления количества алкоголя в отобранных у него биологических жидкостях.

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Однако, благодаря судебно-психологической экспертизе следствие смогло доказать, что судья в момент смертельного ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения". 

Детали: Также другой экспертизой установлено, что судья ехал за рулем автомобиля на момент ДТП со скоростью 100 км/час. 

Досудебное расследование начато по статье нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, если они повлекли смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины). Судье грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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Дополнено: Адвокат Тандыра Ирина Бовнегра заявила, что стороне защиты не было известно о проведении экспертизы, и соответствующую информацию защита узнала из СМИ.

Прямая речь: "Интересно, что почти за два месяца результатов биологических образцов нет, а странная экспертиза есть. С самого начала мы настаивали, что первые образцы сдали под непрерывную видеосъемку, что делает невозможным ее подмену. Текста психологической экспертизы не видела, поэтому не могу прокомментировать".

Больше деталей: Она добавила, что результаты такой экспертизы обжаловать нельзя, однако возможно провести повторные или комплексные экспертизы. Однако сначала защита должна ознакомиться с самой экспертизой.

Прямая речь: "Мое мнение - что преждевременная квалификация по состоянию опьянения требует от органа досудебного расследования правдами и неправдами найти основания квалифицировать именно по такой квалификации".

Предыстория:

Знать больше: Отец троих детей. Что известно о 23-летнем нацгвардейце, которого насмерть сбил судья в Киеве

Темы: ДТПГБРалкогольсуд
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