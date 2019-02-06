Боевики 7 раз открывали огонь, использовали запрещенное оружие – штаб ООС
В течение текущих суток противник обстрелял позиции наших войск семь раз, в том числе один раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом говорится в вечерней сводке штаба операции Объединенных сил.
Отмечается, что в полосе действий оперативно-тактической группировки "Схід" преступники трижды обстреляли позиции наших защитников из минометов калибра 82 мм вблизи поселка Пески.
Также позиции сил ООС были обстреляны в районе населенного пункта Лебединское из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи поселка Павлополь из гранатометов.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Північ" наемники обстреляли позиции украинских военных дважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Крымское; из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе хутора Вольный.
Также позиции сил ООС были обстреляны в районе населенного пункта Пивденне из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В штабе отмечают, что в результате обстрелов российско-оккупационных войск ни один украинский боец не пострадал.
Подразделения обороняющихся в ответ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.
Потери противника уточняются, отмечают в штабе ООС.