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Против "Радикала" Рыбалки возбудили дело по подозрению в госизмене - ГПУ

Среда, 6 февраля 2019, 21:59
Против Радикала Рыбалки возбудили дело по подозрению в госизмене - ГПУ

Против народного депутата от "Радикальной партии" Сергея Рыбалки возбудили уголовное дело по подозрению в государственной измене.

Об этом на брифинге заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает "Громадське".

"Это правда. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура открыли уголовное производство (против Рыбалки - ред.)", - сказал он.

Однако генпрокурор не сообщил детали дела, отметив, что не может комментировать производства других правоохранительных органов.

Напомним:

  • В 2016 году журналисты обнаружили, что Рыбалка регистрировал торговую марку "Семки" на офшорную кипрскую фирму. Тогда он заявил, что его торговые марки зарегистрированы за рубежом избежание рейдерских атак.

  • В апреле 2017 года правоохранительные органы проводили обыски в офисах корпорации "S.Group", которая принадлежит родственникам Рыбалки.

  • 12 апреля 2017 года ГПУ допросила Рыбалку по делу о возможной неуплате налогов.

  • 23 июня 2017 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Рыбалка владеет предприятием в российском Липецке, которое выводит в оффшоры миллионы гривен. Сам нардеп обвинения отверг.

  • Однако в начале июля 2017 года Генпрокуратура сняла с Рыбалки подозрение в неуплате налогов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Радикальная партияЛуценкоНАБУАнтикоррупционная прокуратура
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