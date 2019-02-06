Против "Радикала" Рыбалки возбудили дело по подозрению в госизмене - ГПУ

Против народного депутата от "Радикальной партии" Сергея Рыбалки возбудили уголовное дело по подозрению в государственной измене.

Об этом на брифинге заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает "Громадське".

"Это правда. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура открыли уголовное производство (против Рыбалки - ред.)", - сказал он.

Однако генпрокурор не сообщил детали дела, отметив, что не может комментировать производства других правоохранительных органов.

Напомним: