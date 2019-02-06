Против "Радикала" Рыбалки возбудили дело по подозрению в госизмене - ГПУ
Против народного депутата от "Радикальной партии" Сергея Рыбалки возбудили уголовное дело по подозрению в государственной измене.
Об этом на брифинге заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает "Громадське".
"Это правда. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура открыли уголовное производство (против Рыбалки - ред.)", - сказал он.
Однако генпрокурор не сообщил детали дела, отметив, что не может комментировать производства других правоохранительных органов.
Напомним:
- В 2016 году журналисты обнаружили, что Рыбалка регистрировал торговую марку "Семки" на офшорную кипрскую фирму. Тогда он заявил, что его торговые марки зарегистрированы за рубежом избежание рейдерских атак.
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В апреле 2017 года правоохранительные органы проводили обыски в офисах корпорации "S.Group", которая принадлежит родственникам Рыбалки.
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12 апреля 2017 года ГПУ допросила Рыбалку по делу о возможной неуплате налогов.
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23 июня 2017 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Рыбалка владеет предприятием в российском Липецке, которое выводит в оффшоры миллионы гривен. Сам нардеп обвинения отверг.
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Однако в начале июля 2017 года Генпрокуратура сняла с Рыбалки подозрение в неуплате налогов.