Экс-президенту Бразилии прибавили почти 13 лет к тюремному заключению

Окружной суд Куритибы признал виновным в коррупции экс-президента Бразилии Лулу да Силву и приговорил его к 12 годам и 11 месяцам тюрьмы.

Об этом сообщает AFP.

По данным следствия, да Силва "позволил" двум строительным компаниям выиграть контракты с государственной нефтяной компанией Petrobas в обмен на проведение ремонтных работ в его загородном доме.

Сам Лула да Силва отвергал обвинения. По его словам, уголовное преследование политически мотивировано и было начато с целью не допустить его к участию в выборах 2018 года.

Напомним: