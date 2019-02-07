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Экс-президенту Бразилии прибавили почти 13 лет к тюремному заключению

Четверг, 7 февраля 2019, 01:34

Окружной суд Куритибы признал виновным в коррупции экс-президента Бразилии Лулу да Силву и приговорил его к 12 годам и 11 месяцам тюрьмы.

Об этом сообщает AFP.

По данным следствия, да Силва "позволил" двум строительным компаниям выиграть контракты с государственной нефтяной компанией Petrobas в обмен на проведение ремонтных работ в его загородном доме.

Сам Лула да Силва отвергал обвинения. По его словам, уголовное преследование политически мотивировано и было начато с целью не допустить его к участию в выборах 2018 года.

Напомним:

  • Это уже второй приговор Луле да Силве, который был президентом Бразилии в 2003-2011 годах.
  • В 2016 году его приговорили к 9,5 годам заключения по другому делу о коррупции и отмывании денег.
  • В января 2018 года Верховный суд увеличил срок заключения до 12 лет и одного месяца. В апреле 2018 года он начал отбывать наказание в тюрьме Куритибы.
  • Согласно бразильскому законодательству, тюремные приговоры могут суммироваться, если срок заключения не превышает 30 лет.

Темы: Бразилиякоррупция
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