Создание парка "Почайна" на киевской Оболони продвигается

В Оболонском районе Киева обустроят парк "Почайна" площадью более 10 гектаров по проекту Валентина Уварова и Виталия Ткача.

Об этом сообщило Управление экологии и природных ресурсов Киевской городской госадминистрации.

5 февраля состоялась рабочая встреча представителей этого управления, коммунальных предприятия "Плесо" и "Киивмиськрозвиток" и авторов проекта парка "Почайна" по вопросу обустройства нового парка в Оболонском районе.

"Парк обустроят на территории порядка 10,10 га, расположенной вдоль реки Почайна к заливу Вовковата между проспектом Степана Бандеры и улицей Электриков", – уточняет управление экологии.

Проектно-сметную документацию разработают с учетом результатов Всеукраинского закрытого архитектурного конкурса на определение лучшей концепции этого парка.

Его победителем единогласным решением жюри стал проект Валентина Уварова и Виталия Ткача, которые представили "гармоническое сочетание парка с городскими территориями".

На Оболони обустроят парк "Почайна"

На совещании дали поручения: КП "Плесо" – определиться с объемом финансирования на проведение работ по благоустройству и расчистки реки Почайна, КП "Киивмиськрозвиток" – разработать проект землеустройства по отводу земельных участков для содержания и благоустройства зеленых зон и насаждений на данном участке.

Напомним, ранее активисты собственными силами расчистили часть реки Почайна и добились переименования станции метро "Петровка" на станцию "Почайна".