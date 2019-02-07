Минюст нагрянет с проверкой к оценщику "рюкзаков Авакова"
Министерство юстиции назначило проверку работы судебного эксперта, которая оценивала качество так называемых "рюкзаков Авакова".
Об этом "Украинской правде" сообщила сама експертка Надежда Бугрова.
По ее словам, это плановая проверка, которую проводят раз в три года, касается она не только непосредственно выводов специалиста, но и условий работы, помещения, технических средств.
В то же время, Бугрова говорит, что не верит в объективность Минюста и связывает проверку с работой в деле "рюкзаков Авакова"
Кроме того, экспертка подчеркивает, что большинство документов у нее уже изъяли во время обысков в ноябре 2018 года, в частности, ее сертификаты, свидетельства, устав ее фирмы, работы, которые женщина выполняла.
Сообщение о своих планах Бугровой прислали в декабре прошлого года.
"Завтрашняя проверка Минюста может закончиться тем, что у Надежды Бугровой отберут свидетельство эксперта, чтобы нивелировать таким образом заключение по делу рюкзаков и запретить ей дальнейшую профессиональную деятельность", – отмечают активисты "Центра противодействия коррупции".
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Напомним:
- В ноябре 2018 года национальная полиция провела обыски у Надежды Бугровой.
- Тогда правоохранители расследовали якобы сфальсифицированные экспертизы, нанесшие ущерб, в том числе, государству.
- Однако впоследствии, по данным УП, Бугровой объявили подозрение по другой фабуле.
- Сейчас женщину подозревают в "завладении деньгами", которые она якобы получила за свою работу. Полиция утверждает, что Бугрова не имела права проводить экспертизу. В то же время, она сама обвинения отвергает, говорит, что препятствий для ее работы не было, а инкриминируемые ей 5 тысяч гривен вообще не получала.
- В деле о растрате госсредств при закупке рюкзаков для Нацгвардии Министерством внутренних дел НАБУ осенью 2017 года задержало 3 человек: сына главы МВД Александра Авакова, экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и Владимира Литвина, который в 2014 году руководил ИТ-компанией "Turboseo".
- Эксперт Надежда Бугрова своим заключением установила, что пресловутые рюкзаки не соответствовали требованиям закупки.
- 12 июля 2018 года стал известно, что прокурор САП закрыл дело против Александра Авакова и Сергея Чеботаря.
- Третий фигурант дела Литвин фактически взял вину на себя.
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