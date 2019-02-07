Минюст нагрянет с проверкой к оценщику "рюкзаков Авакова"

Министерство юстиции назначило проверку работы судебного эксперта, которая оценивала качество так называемых "рюкзаков Авакова".

Об этом "Украинской правде" сообщила сама експертка Надежда Бугрова.

По ее словам, это плановая проверка, которую проводят раз в три года, касается она не только непосредственно выводов специалиста, но и условий работы, помещения, технических средств.

В то же время, Бугрова говорит, что не верит в объективность Минюста и связывает проверку с работой в деле "рюкзаков Авакова".

Кроме того, экспертка подчеркивает, что большинство документов у нее уже изъяли во время обысков в ноябре 2018 года, в частности, ее сертификаты, свидетельства, устав ее фирмы, работы, которые женщина выполняла.

Сообщение о своих планах Бугровой прислали в декабре прошлого года.

"Завтрашняя проверка Минюста может закончиться тем, что у Надежды Бугровой отберут свидетельство эксперта, чтобы нивелировать таким образом заключение по делу рюкзаков и запретить ей дальнейшую профессиональную деятельность", – отмечают активисты "Центра противодействия коррупции".

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Напомним: