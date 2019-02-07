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Боевики стреляли из запрещенного оружия вблизи Троицкого

Четверг, 7 февраля 2019, 17:29

В течение текущих суток боевики четыре раза обстреляли позиции Операции объединенных сил, в том числе 2 раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Об этом говорится в сводке ООС по состоянию на 18.00 четверга.

Отмечается, что в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" преступники обстреляли позиции объединенных сил из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Водяного.

В полосе "Север" боевики обстреляли позиции ООС с автоматических гранатометов и стрелкового оружия вблизи Крымского.

"Также позиции наших войск были дважды обстреляны в районе населенного пункта Троицкое из минометов калибра 120 и 82 мм", - говорится в сообщении.

Вследствие обстрелов оккупантов ни один военнослужащий ООС не пострадал.

Подразделения обороняющихся в ответ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются, отмечают в штабе ООС.

В ведомстве сообщили, что ситуация в районе проведения ООС остается под контролем военных.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбасс
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