Представителем Зеленского в Кривом Роге стал известный комик из "Квартала-95"

Представителями кандидата в президенты Владимира Зеленского в Кривом Роге и Тернополе стали комики Юрий Корявченков и Виктор Гевко соответственно.

Об этом сообщили в команде Зеленского в Facebook.

"Встречайте представителей Зе! Команды в вашем городе! Представитель Зе! Команды в городе Кривой Рог - Юрий Корявченков. Представитель Зе! Команды в городе Тернополь - Виктор Гевко", - говорится в сообщении

Юрий Корявченков - актер "Квартала-95", а Виктор Гевко является автором комедийных сериалов "Однажды под Полтавой" и "Страна У".

Читайте также: Выборы президента Украины 2019: цифры, даты и кандидаты

Владимир Зеленский: 1 апреля – офигенный день для победы клоуна

Напомним: