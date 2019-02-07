Представителем Зеленского в Кривом Роге стал известный комик из "Квартала-95"
Четверг, 7 февраля 2019, 18:50
Представителями кандидата в президенты Владимира Зеленского в Кривом Роге и Тернополе стали комики Юрий Корявченков и Виктор Гевко соответственно.
Об этом сообщили в команде Зеленского в Facebook.
"Встречайте представителей Зе! Команды в вашем городе! Представитель Зе! Команды в городе Кривой Рог - Юрий Корявченков. Представитель Зе! Команды в городе Тернополь - Виктор Гевко", - говорится в сообщении
Юрий Корявченков - актер "Квартала-95", а Виктор Гевко является автором комедийных сериалов "Однажды под Полтавой" и "Страна У".
Читайте также: Выборы президента Украины 2019: цифры, даты и кандидаты
Владимир Зеленский: 1 апреля – офигенный день для победы клоуна
Напомним:
- По состоянию на 7 февраля ЦИК зарегистрировала 37 кандидатов на пост президента Украины.
- Выборы президента пройдут 31 марта.
- В новогоднюю ночь шоумен Владимир Зеленский заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента Украины.
- 30 января ЦИК зарегистрировала его кандидатом в президенты.
- Журналисты программы "Схемы" сообщили, что Зеленский имеет бизнес в России, несмотря на заверения о его закрытии в 2014 году. На вопрос журналистов об активах в РФ шоумен ответил резко.
- Впоследствии в интервью "Украинской правде" он заверил, что в ближайшее время выйдет из кипрской компании, владеющей компанией, которая снимает фильмы на территории РФ.
- В декларацию за 2017 год комик внес 7,3 млн гривен доходов, а его жена около 800 тыс. гривен.
Украинская правда