Россия использует наемников и продажу вооружений, чтобы получить доступ к природным ресурсам Африки.

Об этом заявил командующий силами США в Африке генерал Томас Вальдхаузер на слушаниях в комитете Сената США по делам вооруженных сил в четверг, передает CNN.

"Используя финансируемых олигархами квази-наемных военных советников, особенно в странах, где лидеры стремятся к неоспоримому авторитарному правлению, российские интересы получают доступ к природным ресурсам на льготных условиях", – заявил он.

"Некоторые африканские лидеры охотно принимают этот тип поддержки и используют ее для укрепления своей силы и власти. Это происходит в Центральноафриканской Республике, где лидеры закладывают ископаемые под запас русского оружия", – сказал американский генерал.

Вальдхаузер убежден, что россияне "хотят иметь влияние на континент".

"Я бы сейчас отметил Центральноафриканскую Республику, где в "группе Вагнера" есть около 175 тренеров, некоторые из которых фактически находятся в кабинете президента (ЦАР) – и они влияют на учения, а также имеют доступ к полезным ископаемым в той части страны", – сказал он, ссылаясь на российскую военную контрактную фирму, связанную с операциями в Сирии.

Напомним: