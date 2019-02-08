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Россия через наемников и оружие хочет иметь влияние на Африку – генерал США

Пятница, 8 февраля 2019, 07:49

Россия использует наемников и продажу вооружений, чтобы получить доступ к природным ресурсам Африки.

Об этом заявил командующий силами США в Африке генерал Томас Вальдхаузер на слушаниях в комитете Сената США по делам вооруженных сил в четверг, передает CNN.

"Используя финансируемых олигархами квази-наемных военных советников, особенно в странах, где лидеры стремятся к неоспоримому авторитарному правлению, российские интересы получают доступ к природным ресурсам на льготных условиях", – заявил он.

"Некоторые африканские лидеры охотно принимают этот тип поддержки и используют ее для укрепления своей силы и власти. Это происходит в Центральноафриканской Республике, где лидеры закладывают ископаемые под запас русского оружия", – сказал американский генерал.

Вальдхаузер убежден, что россияне "хотят иметь влияние на континент".

"Я бы сейчас отметил Центральноафриканскую Республику, где в "группе Вагнера" есть около 175 тренеров, некоторые из которых фактически находятся в кабинете президента (ЦАР) – и они влияют на учения, а также имеют доступ к полезным ископаемым в той части страны", – сказал он, ссылаясь на российскую военную контрактную фирму, связанную с операциями в Сирии.

Напомним:

  • Частная военная компания Вагнера – созданная в 2013 году российская военная структура, которая комплектуется наемниками. Защищая интересы России, ЧВК "Вагнер" участвовала в боевых действиях в конфликтах на Донбассе, в Сирии, в Судане.
  • В Кремле заявляли, что в России де-юре нет частных военных компаний.
  • В августе 2018 года официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что в ЦАР работает 175 российских инструкторов – 5 военных и 170 гражданских.

УП, обновлено

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Темы: РосcияСШАВагнер
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