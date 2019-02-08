США опасаются инструкторов ЧВК "Вагнер" в ЦАР

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Пятница, 8 февраля 2019, 08:49

Командующий силами США в Африке генерал Томас Вальдхаузер имеет опасения в связи с присутствием России на африканском континенте, в том числе через частные военные компании.

Об этом он сказал на слушаниях в комитете Сената США по делам вооруженных сил, сообщает российский "Интерфакс".

"Я хотел бы отметить, что у "группы Вагнера" в Центральноафриканской республике сейчас 175 инструкторов, и некоторые из них имеют доступ в кабинет президента (ЦАР – ред.)", – сказал Вальдхаузер.

Также он отметил, что благодаря активности в ЦАР у России появился доступ к полезным ископаемым этой страны.

Вальдхаузер выразил опасения, что подобный сценарий усиления российского присутствия может в дальнейшем быть использован и для других африканских стран.

Напомним:

В Кремле неоднократно заявляли, что в России де-юре нет частных военных компаний.

В августе 2018 года официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что в ЦАР работает 175 российских инструкторов – пять военных и 170 гражданских.

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Темы: Росcия


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