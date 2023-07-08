Зять главного ракетостроителя России живет в Праге - СМИ

Родственники Бориса Обносова – генерального директора российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ), разработки которой используются для обстрелов Украины, – продолжают жить в Чехии и владеют недвижимостью на десятки миллионов крон.

Об этом сообщила команда "Фонда борьбы с коррупцией" российского оппозиционера Алексея Навального, на что обратило внимание чешское издание Novinky, пишет "Европейская правда".

This is the definition of impunity. I have spent hours talking to the Czech Ministry of Foreign Affairs and the Czech police regarding this case. We have brought bulletproof evidence of this person's involvement in Russian state missiles making business. We have found their… pic.twitter.com/vTxzv9i8rw — Maria Pevchikh (@pevchikh) July 8, 2023

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По данным российских расследователей, в Праге живет зять Обносова – Ростислав Зориков, который является постоянным резидентом Чехии минимум с июня 2020 года и владеет недвижимостью на территории города стоимостью более 100 миллионов крон.

Подтверждением пребывания Зорикова в Праге стало видео, которое опубликовало в Twitter российское антивоенное движение "Весна". На нем зять Обносова якобы нападает на активиста, который его снимал, но когда именно это произошло, не уточняется.

Ни Обносов, ни Зориков не находятся под санкциями Европейского Союза или Чехии, хотя КТРВ в санкционном списке есть. В Министерстве иностранных дел Чехии отказались комментировать ситуацию.

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"Мы не разглашаем подробностей относительно процесса внесения лиц в национальный санкционный список из соображений безопасности", – заявил представитель ведомства Дэниел Дрейк.

Ростислав Зориков – муж дочери Бориса Обносова Ольги, которая, как полагают, работает в ивент-агентстве, специализирующемся на организации роскошных свадеб и торжеств в России и за рубежом. Также Обносовой якобы принадлежат 20% акций КТРВ.

Сам Зориков, по данным Фонда Навального, владеет активами в двух компаниях на сумму около 188 миллионов чешских крон. Компании официально занимаются строительной деятельностью и сдачей в аренду недвижимости, квартир и нежилых помещений.

Напомним, что в конце июня чешское правительство решило наложить санкции на российского олигарха Владимира Евтушенкова и его сына Феликса, которые имеют значительные активы на территории страны.