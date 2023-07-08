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Зять главного ракетостроителя России живет в Праге - СМИ

"Европейская правда"Суббота, 8 июля 2023, 20:17
Зять главного ракетостроителя России живет в Праге - СМИ
Борис Обносов, фото ТАСС

Родственники Бориса Обносова – генерального директора российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ), разработки которой используются для обстрелов Украины, – продолжают жить в Чехии и владеют недвижимостью на десятки миллионов крон.

Об этом сообщила команда "Фонда борьбы с коррупцией" российского оппозиционера Алексея Навального, на что обратило внимание чешское издание Novinky, пишет "Европейская правда".

По данным российских расследователей, в Праге живет зять Обносова – Ростислав Зориков, который является постоянным резидентом Чехии минимум с июня 2020 года и владеет недвижимостью на территории города стоимостью более 100 миллионов крон.

Подтверждением пребывания Зорикова в Праге стало видео, которое опубликовало в Twitter российское антивоенное движение "Весна". На нем зять Обносова якобы нападает на активиста, который его снимал, но когда именно это произошло, не уточняется.

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Ни Обносов, ни Зориков не находятся под санкциями Европейского Союза или Чехии, хотя КТРВ в санкционном списке есть. В Министерстве иностранных дел Чехии отказались комментировать ситуацию.

"Мы не разглашаем подробностей относительно процесса внесения лиц в национальный санкционный список из соображений безопасности", – заявил представитель ведомства Дэниел Дрейк.

Ростислав Зориков – муж дочери Бориса Обносова Ольги, которая, как полагают, работает в ивент-агентстве, специализирующемся на организации роскошных свадеб и торжеств в России и за рубежом. Также Обносовой якобы принадлежат 20% акций КТРВ.

Сам Зориков, по данным Фонда Навального, владеет активами в двух компаниях на сумму около 188 миллионов чешских крон. Компании официально занимаются строительной деятельностью и сдачей в аренду недвижимости, квартир и нежилых помещений.

Напомним, что в конце июня чешское правительство решило наложить санкции на российского олигарха Владимира Евтушенкова и его сына Феликса, которые имеют значительные активы на территории страны.

Темы: ЧехияРосcия
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