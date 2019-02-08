Легализация миллионов после революции: на банк Януковича открыли еще одно дело

Следователи фискальной службы расследуют возможную легализацию 115,88 миллионов гривен в 2017 – 2018 годах, в том числе, через банк сына экс-президента Виктора Януковича.

Об этом говорится в судебных решениях, опубликованных в начале февраля.

В материалах дела говорится про 4 человек, чьи имена скрыты в публичной версии. По версии следствия, они вместе с другими неустановленными лицами в течение последних двух лет создали подконтрольные фирмы с признаками фиктивности. Через счета этих предприятий средства, полученные преступным путем, перечислялись между различными банками. Эти операции вывели деньги в легальный оборот.

Также следствие отмечает, что должностные лица "Всеукраинского банка развития", который принадлежит Януковичу-младшему, в 2012-2014 годах легализовали преступные деньги через связанных лиц и компании.

Среди вероятно фиктивных фирм, которые могли использоваться для преступления, упоминается, в частности, ООО "Аскор-Инвест", которое также фигурирует в других делах по банку Януковича.

В рамках расследования Приморский суд Одессы наложил арест на 8 счетов "Аскор-Инвест" в разных банках, в том числе, в "МИБ", который принадлежит действующему президенту Петру Порошенко.

В судебных постановлениях не указано, при каких обстоятельствах было открыто производство. Однако сведения в Реестр досудебных расследований внесли через 5 дней после расследования журналистов программы "Схемы", которые рассказали о легализации средств через банки Януковича и Порошенко.

Напомним:

В 2016 году УП сообщала об отмене арестов счетов в банке Александра Януковича. Деньги позже арестовывали в банке Порошенко.

В феврале 2018 года суд снял арест со счетов компаний, связанных с сыном экс-президента: на них хранились почти 550 миллионов гривен и более 27 миллионов долларов США.

Эти деньги были арестованы по делу о завладении государственными средствами через региональные отделения "Укрзализныци".

Позже стало известно, что почти 2 миллиарда гривен, которые находились на депозитах подставных лиц в банке сына экс-президента, были выведены через банк действующего президента Петра Порошенко.

Осенью 2018 Печерский суд Киева в течение месяца снял аресты с по меньшей мере 26 счетов, которые правоохранители связывали с окружением Януковича. Речь шла, в том числе, о средствах "Аскор-Инвест".

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"Подарок" для президента: как деньги Януковича перетекли в банк Порошенко".