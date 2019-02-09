Теннис: Ястремская победила в номинации "прорыв месяца" от WTA
Суббота, 9 февраля 2019, 00:58
Третья ракетка Украины, 18-летняя Даяна Ястремская победила в номинации "прорыв месяца" от Женской теннисной ассоциации (WTA).
Как сообщает официальный сайт WTA, украинку поддержали почти 47 процентов болельщиков.
В голосовании наша теннисистка обошла американок Аманду Анисимову и Даниэль Коллинз и австралийку Эшли Барти.
Напомним:
- В прошлом месяце Ястремская показала свой лучший результат на турнирах серии Grand Slam - на Открытом чемпионате Австралии она пробилась в третий круг.
- На прошлой неделе украинка выиграла второй титул WTA - в финале WTA Thailand Open - International она обыграла представительницу Австралии Айла Томлянович. Эта победа позволила Ястремской подняться на рекордное для себя 34-е место в рейтинге WTA.