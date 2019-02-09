Теннис: Ястремская победила в номинации "прорыв месяца" от WTA

Третья ракетка Украины, 18-летняя Даяна Ястремская победила в номинации "прорыв месяца" от Женской теннисной ассоциации (WTA).

Как сообщает официальный сайт WTA, украинку поддержали почти 47 процентов болельщиков.

В голосовании наша теннисистка обошла американок Аманду Анисимову и Даниэль Коллинз и австралийку Эшли Барти.

Напомним: