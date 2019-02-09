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Теннис: Ястремская победила в номинации "прорыв месяца" от WTA

Суббота, 9 февраля 2019, 00:58

Третья ракетка Украины, 18-летняя Даяна Ястремская победила в номинации "прорыв месяца" от Женской теннисной ассоциации (WTA).

Как сообщает официальный сайт WTA, украинку поддержали почти 47 процентов болельщиков.

В голосовании наша теннисистка обошла американок Аманду Анисимову и Даниэль Коллинз и австралийку Эшли Барти.

Напомним:

  • В прошлом месяце Ястремская показала свой лучший результат на турнирах серии Grand Slam - на Открытом чемпионате Австралии она пробилась в третий круг.
  • На прошлой неделе украинка выиграла второй титул WTA - в финале WTA Thailand Open - International она обыграла представительницу Австралии Айла Томлянович. Эта победа позволила Ястремской подняться на рекордное для себя 34-е место в рейтинге WTA.

Темы: спорт
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