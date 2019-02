Ястремська виграла другий титул WTA

Українська тенісистка Даяна Ястремська обіграла представницю Австралії Айлу Томлянович у фіналі WTA Thailand Open - International з призовим фондом у 250 тисяч доларів.

Як повідомляє BTU.org.ua, суперниці провели на корті майже 2,5 години, зігравши три сети з рахунком 6-2, 2-6, 7-6 (3).

Вихід у фінал Thailand Open гарантував Ястремській новий особистий рекорд у рейтингу WTA - місце у Топ-40, а титул - у Топ-35.

Наступного тижня Ястремська почне виступи у складі національної збірної України і візьме участь в матчах Першої групи Євро-Африканської зони Кубка Федерації, які пройдуть у Польщі.

The @ThailandOpenHH trophy is yours, @D_Yastremska! 🏆

She overpowered Tomljanovic 6-2, 2-6, 7-6. pic.twitter.com/HO0HEgazfp