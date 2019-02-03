Ястремська виграла другий титул WTA

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Неділя, 3 лютого 2019, 14:59

Українська тенісистка Даяна Ястремська обіграла представницю Австралії Айлу Томлянович у фіналі WTA Thailand Open - International з призовим фондом у 250 тисяч доларів.

Як повідомляє BTU.org.ua, суперниці провели на корті майже 2,5 години, зігравши три сети з рахунком 6-2, 2-6, 7-6 (3).

Вихід у фінал Thailand Open гарантував Ястремській новий особистий рекорд у рейтингу WTA - місце у Топ-40, а титул - у Топ-35.

Наступного тижня Ястремська почне виступи у складі національної збірної України і візьме участь в матчах Першої групи Євро-Африканської зони Кубка Федерації, які пройдуть у Польщі.

Напередодні Ястремська вийшла до фіналу турніру WTA International, обігравши представницю Польщі Магду Лінетт. 

У жовтні 2018 року Ястремська виграла турнір у Гонконзі, ставши наймолодшою ​​тенісисткою, яка перемогла у фіналі турніру серії WTA. 

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Теми: спорт


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