Ястремська виграла другий титул WTA
Українська тенісистка Даяна Ястремська обіграла представницю Австралії Айлу Томлянович у фіналі WTA Thailand Open - International з призовим фондом у 250 тисяч доларів.
Як повідомляє BTU.org.ua, суперниці провели на корті майже 2,5 години, зігравши три сети з рахунком 6-2, 2-6, 7-6 (3).
Вихід у фінал Thailand Open гарантував Ястремській новий особистий рекорд у рейтингу WTA - місце у Топ-40, а титул - у Топ-35.
Наступного тижня Ястремська почне виступи у складі національної збірної України і візьме участь в матчах Першої групи Євро-Африканської зони Кубка Федерації, які пройдуть у Польщі.
The @ThailandOpenHH trophy is yours, @D_Yastremska! 🏆— WTA (@WTA) February 3, 2019
She overpowered Tomljanovic 6-2, 2-6, 7-6. pic.twitter.com/HO0HEgazfp
That's some trophy @D_Yastremska! 🏆@ThailandOpenHH pic.twitter.com/LYCekXkwai— WTA (@WTA) February 3, 2019
Напередодні Ястремська вийшла до фіналу турніру WTA International, обігравши представницю Польщі Магду Лінетт.
У жовтні 2018 року Ястремська виграла турнір у Гонконзі, ставши наймолодшою тенісисткою, яка перемогла у фіналі турніру серії WTA.