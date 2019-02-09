Активисты объяснили, зачем пришли на митинг Тимошенко

Инициативная группа "Кто заказал Катю Гандзюк?" заявляет, что лидер ВО "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко "продолжает защищать убийцу Гандзюк" Владислава Мангера, который должен понести политическую ответственность за свои действия.

Об этом говорится в сообщении инициативы, обнародованном вечером 9 февраля.

"Почему инициативная группа была сегодня на митинге Тимошенко? Потому, что Владислав Мангер является членом партии "Батькивщина". Потому что именно "Батькивщина" привела его на должность главы Херсонского облсовета. Благодаря своей должности и своим связям Мангер может влиять на следствие. Мы требуем, чтобы этот человек понес сначала политическую ответственность за свои действия, и именно Тимошенко должна сделать так, чтобы Мангер не мог решать ничего до завершения следствия", - заявляют в инициативной группе.

"За это требование активистов задержал и избил "Беркут". Тимошенко продолжает защищать убийцу Гандзюк, а с ее соратниками, которые задают неудобные вопросы, расправляться методами экс-президента Януковича", - говорится в сообщении.

Также в инициативной группе настаивают, что "никакого штурма РОВД, "зеленок", провокаций" не было.

В свою очередь в "Батькивщине" заявили, что "эти скандалы и провокации намеренно устраивает власть", а инцидент на Подоле - "очередная спецоперация СБУ, организована по прямому указанию Петра Порошенко".

"Наше событие пытаются искусственно привязать к с столкновению с правоохранителями. Убеждена: то, что происходит сейчас - очередная спецоперация СБУ, организована по прямому указанию Порошенко. Использованные методы свидетельствуют, что для сохранения власти он готов на любые преступные действия и радикальне шаги", - заявила Юлия Тимошенко.

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Напомним,