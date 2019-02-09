Активисты объяснили, зачем пришли на митинг Тимошенко
Инициативная группа "Кто заказал Катю Гандзюк?" заявляет, что лидер ВО "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко "продолжает защищать убийцу Гандзюк" Владислава Мангера, который должен понести политическую ответственность за свои действия.
Об этом говорится в сообщении инициативы, обнародованном вечером 9 февраля.
"Почему инициативная группа была сегодня на митинге Тимошенко? Потому, что Владислав Мангер является членом партии "Батькивщина". Потому что именно "Батькивщина" привела его на должность главы Херсонского облсовета. Благодаря своей должности и своим связям Мангер может влиять на следствие. Мы требуем, чтобы этот человек понес сначала политическую ответственность за свои действия, и именно Тимошенко должна сделать так, чтобы Мангер не мог решать ничего до завершения следствия", - заявляют в инициативной группе.
"За это требование активистов задержал и избил "Беркут". Тимошенко продолжает защищать убийцу Гандзюк, а с ее соратниками, которые задают неудобные вопросы, расправляться методами экс-президента Януковича", - говорится в сообщении.
Также в инициативной группе настаивают, что "никакого штурма РОВД, "зеленок", провокаций" не было.
В свою очередь в "Батькивщине" заявили, что "эти скандалы и провокации намеренно устраивает власть", а инцидент на Подоле - "очередная спецоперация СБУ, организована по прямому указанию Петра Порошенко".
"Наше событие пытаются искусственно привязать к с столкновению с правоохранителями. Убеждена: то, что происходит сейчас - очередная спецоперация СБУ, организована по прямому указанию Порошенко. Использованные методы свидетельствуют, что для сохранения власти он готов на любые преступные действия и радикальне шаги", - заявила Юлия Тимошенко.
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Напомним,
- 9 февраля на Контрактовой площади правоохранители задержали группу лиц - участников движения С14. По сообщению полиции, молодых людей задержали "с зеленкой, газовыми баллончиками и ножами".
- В это время на Подоле должно был состояться выступление кандидата в президенты Юлии Тимошенко. Во время ее выступления участники инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" планировали провести акцию, а участники С14 присоединиться к ней.
- Задержанных доставили в отделение полиции, откуда позже выпустили, но забрали личные вещи. Активисты С14 требовали вернуть вещи, в помещении управления полиции произошла потасовка, после чего правоохранители применили силу к активистам. Среди задержанных - лидеры патриотических организаций Евгений Карась (С14), Богдан Ходаковский (Традиция и порядок) и Евгений Строкань (Неизвестный патриот).
- В полиции заявили, что по факту событий начато три уголовных производства по ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч.1 ст.341 (Захват государственных зданий) и ч.4 ст.296 (хулиганство) УК.
- В ГПУ заявили, что по факту инцидента в ЕРДР внесены сведения о совершении правоохранителями уголовного преступления.
- Херсонская активистка Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября в больнице, находясь на лечении после нападения на нее с серной кислотой.
- В декабре 2018 генпрокурор Юрий Луценко заявил, что заказчики, организаторы и исполнители убийства Гандзюк установлены. Правоохранители объявили о подозрении в организации нападения на Гандзюк гражданину по фамилии Левин.
- Отец Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери сотрудничал с членом "Батькивщины" Владиславом Мангером и партийцем БПП Андреем Гордеевым.
- После этого Владислав Мангер заявил, что прекращает членство в "Батькивщине" на время расследования.
- 4 февраля участники инициативной группы "Кто заказал Катю Гандзюк" пикетировали администрацию президента Украины Порошенко и офис партии "Батькивщина", требуя наказать виновных в ее убийстве и требуя исключить из рядов партии председателя Херсонского облсовета Владимира Мангера, которого они считают причастным к делу.
- Тогда активисты заявили, что на каждой политической агитации Тимошенко будут требовать от политического руководства партии привлечения Мангера к ответственности и инициирования его отставки с поста главы облсовета Херсонщины.