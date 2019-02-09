"Батькивщина" исключила Мангера, рекомендует уйти из облсовета

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Суббота, 9 февраля 2019, 23:49

Бюро Херсонской облорганизации ВО "Батькивщина" решило считать Владислава Мангера исключенным из членов партии.

Как сообщили в пресс-службе "Батькивщины" поздно вечером 9 февраля, соответствующее решение было принято на заседании Бюро накануне.

"Тем же решением Бюро рекомендовало Мангеру покинуть должность главы Херсонского областного совета", - говорится в сообщении.

 

 

Ранее Мангер заявил, что приостанавливает членство в "Батькивщине" на время расследования дела Екатерины Гандзюк.

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Напомним, 

  • Херсонская активистка Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября в больнице, находясь на лечении после нападения на нее с серной кислотой.
  • В декабре 2018 генпрокурор Юрий Луценко заявил, что заказчики, организаторы и исполнители убийства Гандзюк установлены. Правоохранители объявили о подозрении в организации нападения на Гандзюк гражданину по фамилии Левин.
  • Отец Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери сотрудничал с членом "Батькивщины" Владиславом Мангером и партийцем БПП Андреем Гордеевым.
  • После этого Владислав Мангер заявил, что прекращает членство в "Батькивщине" на время расследования.
  • 4 февраля участники инициативной группы "Кто заказал Катю Гандзюк" пикетировали администрацию президента Украины Порошенко и офис партии "Батькивщина", требуя наказать виновных в ее убийстве и требуя исключить из рядов партии председателя Херсонского облсовета Владимира Мангера, которого они считают причастным к делу.
  • 9 февраля на Контрактовой площади правоохранители задержали группу лиц - участников движения С14. По сообщению полиции, молодых людей задержали "с зеленкой, газовыми баллончиками и ножами".
  • В это время на Подоле должно был состояться выступление кандидата в президенты Юлии Тимошенко. Во время ее выступления участники инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" планировали провести акцию, а участники С14 присоединиться к ней.
  • Задержанных доставили в отделение полиции, откуда позже выпустили, но забрали личные вещи. Активисты С14 требовали вернуть вещи, в помещении управления полиции произошла потасовка, после чего правоохранители применили силу к активистам. Среди задержанных - лидеры патриотических организаций Евгений Карась (С14), Богдан Ходаковский (Традиция и порядок) и Евгений Строкань (Неизвестный патриот).  
  • В полиции заявили, что по факту событий начато три уголовных производства по ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч.1 ст.341 (Захват государственных зданий) и ч.4 ст.296 (хулиганство) УК.
  • В ГПУ заявили, что по факту инцидента в ЕРДР внесены сведения о совершении правоохранителями уголовного преступления.
  • Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что инцидент на Подоле - "очередная спецоперация СБУ, организованная  по прямому указанию Петра Порошенко".

Украинская правда

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Темы: нападение на Гандзюк Батькивщина акции


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