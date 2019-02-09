"Батькивщина" исключила Мангера, рекомендует уйти из облсовета

Бюро Херсонской облорганизации ВО "Батькивщина" решило считать Владислава Мангера исключенным из членов партии.

Как сообщили в пресс-службе "Батькивщины" поздно вечером 9 февраля, соответствующее решение было принято на заседании Бюро накануне.

"Тем же решением Бюро рекомендовало Мангеру покинуть должность главы Херсонского областного совета", - говорится в сообщении.

Ранее Мангер заявил, что приостанавливает членство в "Батькивщине" на время расследования дела Екатерины Гандзюк.

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Напомним,