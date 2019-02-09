Активісти пояснили, чому прийшли на мітинг Тимошенко

Ініціативна група "Хто замовив Катю Гандзюк?" заявляє, що лідер ВО "Батьківщина", кандидат у президенти Юлія Тимошенко "продовжує захищати вбивцю Гандзюк" Владислава Мангера, який має понести політичну відповідальність за свої дії.

Про це йдеться у повідомленні ініціативи, яке розміщено на її facebook-сторінці ввечері 9 лютого.

"Чому ініціативна група була сьогодні на мітингу Тимошенко? Тому, що Владислав Мангер є членом партії "Батьківщина". Тому що саме "Батьківщина" привела його на посаду голови Херсонської облради. Завдяки своїй посаді та своїм зв'язкам Мангер може впливати на слідство. Ми вимагаємо, щоб ця людина понесла спочатку політичну відповідальність за свої дії, і саме Тимошенко мала зробити так, щоб Мангер не міг вирішувати нічого до завершення слідства", - заявляють в ініціативній групі.

"За цю вимогу активістів затримав та побив "Беркут". Тимошенко продовжує надалі захищати вбивцю Гандзюк, а з її соратниками, які задають незручні питання, розправлятись методами екс-президента Януковича", - йдеться у повідомленні.

Також в ініціативній групі наполягають, що "жодного штурму РУВС, "зеленок", провокацій" не було.

"Лише мирне зібрання. Агресія поліції до активістів до будь-яких дій зі сторони активу.

У свою чергу у "Батьківщині" заявили, що "ці скандали та провокації навмисно влаштовує влада", а інцидент на Подолі - "чергова спецоперація СБУ, організована за прямою вказівкою Петра Порошенка".

"Нашу подію намагаються штучно прив’язати до сутички активістів із правоохоронцями. Переконана: те, що відбувається зараз - чергова спецоперація СБУ, організована за прямою вказівкою Порошенка. Використані методи свідчать, що для збереження влади він готовий до будь-яких злочинних дій і радикальних кроків", - заявила Юлія Тимошенко.

Читайте також:

Нові прізвища у справі Гандзюк, та хто насправді відкрив таємницю слідства

Нагадаємо,