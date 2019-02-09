Активісти пояснили, чому прийшли на мітинг Тимошенко
Ініціативна група "Хто замовив Катю Гандзюк?" заявляє, що лідер ВО "Батьківщина", кандидат у президенти Юлія Тимошенко "продовжує захищати вбивцю Гандзюк" Владислава Мангера, який має понести політичну відповідальність за свої дії.
Про це йдеться у повідомленні ініціативи, яке розміщено на її facebook-сторінці ввечері 9 лютого.
"Чому ініціативна група була сьогодні на мітингу Тимошенко? Тому, що Владислав Мангер є членом партії "Батьківщина". Тому що саме "Батьківщина" привела його на посаду голови Херсонської облради. Завдяки своїй посаді та своїм зв'язкам Мангер може впливати на слідство. Ми вимагаємо, щоб ця людина понесла спочатку політичну відповідальність за свої дії, і саме Тимошенко мала зробити так, щоб Мангер не міг вирішувати нічого до завершення слідства", - заявляють в ініціативній групі.
"За цю вимогу активістів затримав та побив "Беркут". Тимошенко продовжує надалі захищати вбивцю Гандзюк, а з її соратниками, які задають незручні питання, розправлятись методами екс-президента Януковича", - йдеться у повідомленні.
Також в ініціативній групі наполягають, що "жодного штурму РУВС, "зеленок", провокацій" не було.
"Лише мирне зібрання. Агресія поліції до активістів до будь-яких дій зі сторони активу.
У свою чергу у "Батьківщині" заявили, що "ці скандали та провокації навмисно влаштовує влада", а інцидент на Подолі - "чергова спецоперація СБУ, організована за прямою вказівкою Петра Порошенка".
"Нашу подію намагаються штучно прив’язати до сутички активістів із правоохоронцями. Переконана: те, що відбувається зараз - чергова спецоперація СБУ, організована за прямою вказівкою Порошенка. Використані методи свідчать, що для збереження влади він готовий до будь-яких злочинних дій і радикальних кроків", - заявила Юлія Тимошенко.
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Нагадаємо,
- 9 лютого на Контрактовій площі у Києві правоохоронці затримали групу осіб - учасників руху С14. За повідомленням поліції, молодиків затримали "із зеленкою, газовими балончиками та ножами".
- В цей час на Подолі мав відбутися виступ кандидата у президенти Юлії Тимошенко. Під час її виступу учасники ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк" планували провести акцію, а учасники С14 приєднатися до неї.
- Затриманих доправили до відділення поліції, звідки згодом випустили, але забрали особисті речі. Активісти С14 вимагали повернути речі, у приміщенні управління поліції сталася штовханина, після чого правоохоронці застосували силу до активістів.
- У поліції заявили, що за фактом подій розпочато три кримінальних провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 1 ст. 341 (Захоплення державних будівель) та ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК.
- За даними глави Нацполіції Сергія Князєва, в результаті сутичок під будівлею управління поліції було затримано 40 осіб.
- За повідомленням ГПУ, до ЄРДР за фактом подій внесено відомості про скоєння правоохоронцями кримінального правопорушення.
- Херсонська активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада під час лікування в результаті нападу на неї з сірчаною кислотою.
- У грудні 2018 року генпрокурор Юрій Луценко заявив, що замовники, організатори та виконавці вбивства Гандзюк встановлені. Правоохоронці оголосили підозру в організації нападу на Гандзюк громадянину на прізвище Левін.
- Батько Гандзюк заявив, що організатор вбивства його доньки співпрацював з партійцем "Батьківщини" Владиславом Мангером та партійцем БПП Андрієм Гордєєвим.
- Після цього Владислав Мангер заявив, що припиняє членство у "Батьківщині" на час розслідування.
- 4 лютого учасники ініціативної групи "Хто замовив Катю Гандзюк" пікетували адміністрацію президента України Порошенка та офіс партії "Батьківщина", вимагаючи покарати винних у її вбивстві та вимагаючи виключити з лав партії голову Херсонської облради Володимира Мангера, якого вони вважають причетним до справи.
- Тоді активісти заявили, що на кожній політичній агітації Тимошенко вимагатимуть від політичного керівництва партії притягнення Мангера до відповідальності та ініціювати його відставку з посту голови облради Херсонщини.
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