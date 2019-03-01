Суд закрыл ГПУ доступ к документам журналиста "Нового времени"

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Пятница, 1 марта 2019, 12:26

Редакция издания "Новое время" добилась отмены доступа Генпрокуратуры к электронной переписке журналиста Ивана Верстюка.

Апелляционный суд удовлетворил жалобу редакции, сообщает журналистка Кристина Бердинских.

"Прокурор ГПУ в суде подтвердил, что прокуратуру интересует источник журналиста в публикации 3-х летней давности и они хотят его установить, поэтому и просят доступ к документам и e-mail редакции", – пишет Бердинских в Facebook.

"Апелляционный суд удовлетворил жалобу нашей редакции Нового времени частично и отменил доступ к e-mail, документам и т.д. журналиста", – сообщила она.

Народный депутат "Самопомочи" Виктория Войцицкая приветствовала это решение суда:

"Раскрытие источников подрывает доверие к журналисту. Его можно сравнить с раскрытием адвокатской или врачебной тайны", – пишет она в Facebook

Нардеп отмечает, что суд первой инстанции потратил всего 4 минуты на ознакомление с 50 страницами следствия написание 3 страниц решения.

Напомним:

  • Ранее суд предоставил следователям Генеральной прокуратуры доступ к внутренним документам редакции "Новое время" и всех материалов, которые присылал ей журналист Иван Верстюк.
  • Верстюк писал о коррупции в оборонных закупках, а ГПУ заинтересовала его статья "Бриллиантовая дочка" об обучении дочери экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца в Великобритании за 120 тысяч фунтов стерлингов.
  • Дело Корнийца - одного из двух т.н. "бриллиантовых прокуроров" - находится на рассмотрении Голосеевского райсуда Киева.
  • Главный редактор издания "Новое время" Виталий Сыч заявил, что информацию, опубликованную летом 2016 года об обучении дочери Корнийца, редакция "получила из надежных источников" - и ГПУ оспаривает не саму информацию, а право ее публиковать.
  • Сообщество журналистов назвало действия Генеральной прокуратуры прямым наступлением на свободу слова, давлением на журналистов и их источники, а также препятствием выполнению профессиональных обязанностей работников СМИ.

Украинская правда

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Темы: свобода слова Генпрокуратура


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