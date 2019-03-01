Суд закрыл ГПУ доступ к документам журналиста "Нового времени"

Редакция издания "Новое время" добилась отмены доступа Генпрокуратуры к электронной переписке журналиста Ивана Верстюка.

Апелляционный суд удовлетворил жалобу редакции, сообщает журналистка Кристина Бердинских.

"Прокурор ГПУ в суде подтвердил, что прокуратуру интересует источник журналиста в публикации 3-х летней давности и они хотят его установить, поэтому и просят доступ к документам и e-mail редакции", – пишет Бердинских в Facebook.

"Апелляционный суд удовлетворил жалобу нашей редакции Нового времени частично и отменил доступ к e-mail, документам и т.д. журналиста", – сообщила она.

Народный депутат "Самопомочи" Виктория Войцицкая приветствовала это решение суда:

"Раскрытие источников подрывает доверие к журналисту. Его можно сравнить с раскрытием адвокатской или врачебной тайны", – пишет она в Facebook

Нардеп отмечает, что суд первой инстанции потратил всего 4 минуты на ознакомление с 50 страницами следствия написание 3 страниц решения.

Напомним: