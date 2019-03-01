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Гнап тоже снимается с выборов пользу Гриценко

Пятница, 1 марта 2019, 15:03
Гнап тоже снимается с выборов пользу Гриценко

Кандидат на пост президента от партии "Сила людей" Дмитрий Гнап также снимает свою кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Я обещал снять свою кандидатуру, если будет избран единый кандидат от демократических сил. Я подтверждаю свое обещание, и готов также сняться в пользу Анатолия Гриценко", - сказал Гнап.

Он добавил, что решение по этому вопросу должен принять съезд партии "Сила людей", который состоится 2 марта.

"Съезд состоится завтра, куда мы приглашаем также Анатолия Гриценко в качестве единого кандидата от демократических сил", - сказал Гнап.

Он поблагодарил всех, кто его поддерживал.

"Надеюсь, вы все согласитесь с тем, что судьба Украины сегодня важнее личных политических планов. Далее будем бороться за нашу общую победу, и мы обязательно победим", - подытожил Гнап.

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Напомним:

  • Бывшего журналиста Дмитрия Гнапа выдвинула в президенты партия "Сила людей".
  • Накануне регистрации в кандидаты в президенты вокруг Дмитрия Гнапа разгорелся скандал относительно 9000 евро, которые тот якобы присвоил себе.  
  • Гнап заверил, что скоро перечислит эти деньги журналистам. Комментируя скандал, он заявил, что не собирается снимать свою кандидатуру с выборов.
  • 8 февраля политсовет партии "Сила людей" потребовала от Гнапа вернуть залоговые 2,5 миллиона гривен, необходимые для регистрации в ЦИК. Политсовет также обратился к Гнапу с требованием отозвать свою кандидатуру на выборах.
  • 9 февраля Гнап заявил, что примет окончательное решение о снятии своей кандидатуры с выборов после съезда партии "Сила людей".
  • 1 марта кандидат в президенты Андрей Садовый решил отказаться от участия в выборах в пользу Анатолия Гриценко.
  • На президентских выборах-2019 баллотируется рекордное за годы независимости Украины количество кандидатов – 44 человека.
  • Сняться с выборов кандидаты могут до 7 марта.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Гнапвыборы президента 2019
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