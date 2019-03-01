Гнап тоже снимается с выборов
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Пятница, 1 марта 2019, 16:03
Кандидат на пост президента от партии "Сила людей" Дмитрий Гнап также снимает свою кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко.
Об этом он сообщил в Facebook.
"Я обещал снять свою кандидатуру, если будет избран единый кандидат от демократических сил. Я подтверждаю свое обещание, и готов также сняться в пользу Анатолия Гриценко", - сказал Гнап.
Он добавил, что решение по этому вопросу должен принять съезд партии "Сила людей", который состоится 2 марта.
"Съезд состоится завтра, куда мы приглашаем также Анатолия Гриценко в качестве единого кандидата от демократических сил", - сказал Гнап.
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