Гнап тоже снимается с выборов пользу Гриценко
Кандидат на пост президента от партии "Сила людей" Дмитрий Гнап также снимает свою кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко.
Об этом он сообщил в Facebook.
"Я обещал снять свою кандидатуру, если будет избран единый кандидат от демократических сил. Я подтверждаю свое обещание, и готов также сняться в пользу Анатолия Гриценко", - сказал Гнап.
Он добавил, что решение по этому вопросу должен принять съезд партии "Сила людей", который состоится 2 марта.
"Съезд состоится завтра, куда мы приглашаем также Анатолия Гриценко в качестве единого кандидата от демократических сил", - сказал Гнап.
Он поблагодарил всех, кто его поддерживал.
"Надеюсь, вы все согласитесь с тем, что судьба Украины сегодня важнее личных политических планов. Далее будем бороться за нашу общую победу, и мы обязательно победим", - подытожил Гнап.
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Напомним:
- Бывшего журналиста Дмитрия Гнапа выдвинула в президенты партия "Сила людей".
- Накануне регистрации в кандидаты в президенты вокруг Дмитрия Гнапа разгорелся скандал относительно 9000 евро, которые тот якобы присвоил себе.
- Гнап заверил, что скоро перечислит эти деньги журналистам. Комментируя скандал, он заявил, что не собирается снимать свою кандидатуру с выборов.
- 8 февраля политсовет партии "Сила людей" потребовала от Гнапа вернуть залоговые 2,5 миллиона гривен, необходимые для регистрации в ЦИК. Политсовет также обратился к Гнапу с требованием отозвать свою кандидатуру на выборах.
- 9 февраля Гнап заявил, что примет окончательное решение о снятии своей кандидатуры с выборов после съезда партии "Сила людей".
- 1 марта кандидат в президенты Андрей Садовый решил отказаться от участия в выборах в пользу Анатолия Гриценко.
- На президентских выборах-2019 баллотируется рекордное за годы независимости Украины количество кандидатов – 44 человека.
- Сняться с выборов кандидаты могут до 7 марта.