Гнап тоже снимается с выборов

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Пятница, 1 марта 2019, 16:03

Кандидат на пост президента от партии "Сила людей" Дмитрий Гнап также снимает свою кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Я обещал снять свою кандидатуру, если будет избран единый кандидат от демократических сил. Я подтверждаю свое обещание, и готов также сняться в пользу Анатолия Гриценко", - сказал Гнап.

Он добавил, что решение по этому вопросу должен принять съезд партии "Сила людей", который состоится 2 марта.

"Съезд состоится завтра, куда мы приглашаем также Анатолия Гриценко в качестве единого кандидата от демократических сил", - сказал Гнап.

 

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Темы: Гнап выборы президента 2019


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