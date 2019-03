Украинец Пидручный стал чемпионом мира по биатлону

Украинец Дмитрий Пидручный выиграл "золото" в гонке преследования на 12,5 км на Чемпионате мира по биатлону, который проходит 10 марта в шведском Эстерсунде.

В мужской гонке преследования Пидручный стартовал четвертым, но сумел стать первым украинцем - чемпионом мира в мужском биатлоне и завершил гонку с результатом в 31:54.1 мин.

"Серебро" выиграл лидер мирового рейтинга Йоханнес Бо из Норвегии (допустил четыре промаха и проиграл Пидручному 8,3 секунды), "бронза" - у француза Кентена Фильона-Мае, который отстал от Пидручного на 17,7 секунд.

Rarely has a ⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️in the last shooting been as valuable as today -- and it's what earned Dmytro Pidruchnyi the gold medal! 🇺🇦💪



Watch the 12.5km men's pursuit in #2019Ostersund live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/lISdCShK1v