В центре Киева ветер сорвал кусок крыши со здания

Из-за мощных шквалов ветра вблизи станции метро "Золотые Ворота" в Киеве обвалился кусок кровли с крыши жилого дома.

Об этом сообщает 11 марта "Киев Оперативный".

"На улице Лысенко рухнула крыша. Повреждены две машины. К счастью, обошлось без пострадавших ", - говорится в сообщении.

По данным телеканала "24", в двух легковушках выбило стекла и остались сильные вмятины.

"Спасатели отмечают, что обвалилась лишь часть кровли. Однако, из-за сильного ветра может обвалиться и другая половина крыши. Поэтому полицейские огородили место инцидента и перекрыли дорогу для проезда автомобилей ", - говорится в сообщении "24"-го.

Напомним: