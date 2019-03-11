В центре Киева ветер сорвал кусок крыши со здания

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Понедельник, 11 марта 2019, 15:20

Из-за мощных шквалов ветра вблизи станции метро "Золотые Ворота" в Киеве обвалился кусок кровли с крыши жилого дома.

Об этом сообщает 11 марта "Киев Оперативный".

"На улице Лысенко рухнула крыша. Повреждены две машины. К счастью, обошлось без пострадавших ", - говорится в сообщении.

 

По данным телеканала "24", в двух легковушках выбило стекла и остались сильные вмятины.

"Спасатели отмечают, что обвалилась лишь часть кровли. Однако, из-за сильного ветра может обвалиться и другая половина крыши. Поэтому полицейские огородили место инцидента и перекрыли дорогу для проезда автомобилей ", - говорится в сообщении "24"-го.

Напомним:

  • В понедельник в 16 областях Украины синоптики объявили второй уровень опасности из-за сильного ветра.

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Темы: Киев


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