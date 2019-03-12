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РФ требует от Украины соблюдать договор, который сама нарушила

Вторник, 12 марта 2019, 09:59

Министерство иностранных дел Российской Федерации направило Министерству иностранных дел Украины ноту по поводу прекращения действия договора "о дружбе, сотрудничестве и партнерстве".

"Призываем Украину соблюдать свои двусторонние и международные обязательства не на словах, а на деле", – заявило МИД РФ.

Российские дипломаты отметили, что "1 апреля 2019 года по инициативе украинской стороны прекращает действие Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной от 31 мая 1997 года".

Украина обвинила Россию в нарушении соглашения, а президент Петр Порошенко пояснил, что по вине Москвы оно давно стало "анахронизмом".

МИД РФ заявляет, что Договор мог устареть, но Москва всегда была готова обсуждать предложения по модернизации договорно-правовой базы.

Ведомство Сергея Лаврова указывает, что в Договоре о дружбе стороны брали обязательства не заключать с другими странами договоров, направленных против партнера, и не позволять использовать свою территорию в ущерб его безопасности – а Украина взяла курс на НАТО чуть ли не в 2004 году.

"При этом даже не был задействован предусмотренный Договором 1997 года механизм консультаций с Москвой для обсуждения данного вопроса", – возмущается МИД РФ.

Россияне напоминают о ст. 12 о защите "этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности национальных меньшинств" на своей территории, а также об обязательстве "содействовать созданию равных возможностей и условий для изучения русского языка в Украине и украинского языка в Российской Федерации".

По их словам, "майданные власти на протяжении ряда лет ведут целенаправленное наступление на русский язык и права русскоязычного населения Украины".

Россияне уверены, что законы о кинематографии, о гастрольной деятельности, о печатной продукции антиукраинского содержания, а также проект закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" идут "в русле политики тотальной украинизации и ущемления прав русскоязычного населения Украины".

Что же до аннексии, то МИД РФ настаивает, что это Украина в разрез с договором "продолжает отказывать народу Крыма в праве свободно распоряжаться своей судьбой".

При этом Россия умалчивает, что она нарушила территориальную целостность Украины, защищенную договором.

"Приведенной информации достаточно, чтобы трезво оценить, кто и когда начал нарушать Большой договор", – считают российские "дипломаты".

По их утверждению, "майданные власти" нарушают права собственных граждан и пытаются разрушить связи между народами России и Украины под прикрытием борьбы с агрессором.

Напомним:

  • В начале 2014 года Россия под шумиху смены власти в Киеве аннексировала Крым и спровоцировала сепаратистские настроения в Украине, начав боевые действия на Донбассе.
  • В 2018 году Украина решила не продлевать договор о дружбе с РФ, заключенный на срок до 1 апреля 2019 года. Верховная Рада одобрила прекращение действия этого договора 6 декабря.

Темы: Росcиямеждународные отношенияКрымзаконодательствоязык
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