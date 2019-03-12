РФ требует от Украины соблюдать договор, который сама нарушила

Министерство иностранных дел Российской Федерации направило Министерству иностранных дел Украины ноту по поводу прекращения действия договора "о дружбе, сотрудничестве и партнерстве".

"Призываем Украину соблюдать свои двусторонние и международные обязательства не на словах, а на деле", – заявило МИД РФ.

Российские дипломаты отметили, что "1 апреля 2019 года по инициативе украинской стороны прекращает действие Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной от 31 мая 1997 года".

Украина обвинила Россию в нарушении соглашения, а президент Петр Порошенко пояснил, что по вине Москвы оно давно стало "анахронизмом".

МИД РФ заявляет, что Договор мог устареть, но Москва всегда была готова обсуждать предложения по модернизации договорно-правовой базы.

Ведомство Сергея Лаврова указывает, что в Договоре о дружбе стороны брали обязательства не заключать с другими странами договоров, направленных против партнера, и не позволять использовать свою территорию в ущерб его безопасности – а Украина взяла курс на НАТО чуть ли не в 2004 году.

"При этом даже не был задействован предусмотренный Договором 1997 года механизм консультаций с Москвой для обсуждения данного вопроса", – возмущается МИД РФ.

Россияне напоминают о ст. 12 о защите "этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности национальных меньшинств" на своей территории, а также об обязательстве "содействовать созданию равных возможностей и условий для изучения русского языка в Украине и украинского языка в Российской Федерации".

По их словам, "майданные власти на протяжении ряда лет ведут целенаправленное наступление на русский язык и права русскоязычного населения Украины".

Россияне уверены, что законы о кинематографии, о гастрольной деятельности, о печатной продукции антиукраинского содержания, а также проект закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" идут "в русле политики тотальной украинизации и ущемления прав русскоязычного населения Украины".

Что же до аннексии, то МИД РФ настаивает, что это Украина в разрез с договором "продолжает отказывать народу Крыма в праве свободно распоряжаться своей судьбой".

При этом Россия умалчивает, что она нарушила территориальную целостность Украины, защищенную договором.

"Приведенной информации достаточно, чтобы трезво оценить, кто и когда начал нарушать Большой договор", – считают российские "дипломаты".

По их утверждению, "майданные власти" нарушают права собственных граждан и пытаются разрушить связи между народами России и Украины под прикрытием борьбы с агрессором.

#Украина Все антинародные действия майданных властей, которые под прикрытием борьбы с «агрессором» нарушают права собственных граждан и пытаются разрушить традиционные многогранные связи между народами России и Украины, оставят о себе явно не добрую память https://t.co/ch7YOfdxqV pic.twitter.com/DA5uIOREf0 — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 12 березня 2019 р.

Напомним: