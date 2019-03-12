Климкин о ноте РФ: 12 страниц обвинений – значит, все правильно

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отреагировал на ноту российских коллег утверждением, что Украина поступает правильно.

"Получили от МИД РФ ноту в ответ на наше заявление о намерении не продлевать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, которое мы направили еще 21 сентября 2018 года", – констатировал он.

"Как видите, с ответом они не медлили: спустя почти 6 месяцев и на 12 страниц. И все 12 страниц о том, что это якобы только сама Украина систематически нарушала Договор", – добавил Климкин.

"Например, Соглашение об ассоциации с ЕС – это, по их мнению, тоже грубое нарушение. Как и все, что мы делаем, чтобы быть более демократичными, европейскими и, в конце концов, по-настоящему независимыми", – отметил министр.

"Значит, все делаем правильно", – заявил глава МИД Украины.

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