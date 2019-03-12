Климкин о ноте РФ: 12 страниц обвинений – значит, все правильно

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Вторник, 12 марта 2019, 13:12

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отреагировал на ноту российских коллег утверждением, что Украина поступает правильно.

"Получили от МИД РФ ноту в ответ на наше заявление о намерении не продлевать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, которое мы направили еще 21 сентября 2018 года", – констатировал он.

"Как видите, с ответом они не медлили: спустя почти 6 месяцев и на 12 страниц. И все 12 страниц о том, что это якобы только сама Украина систематически нарушала Договор", – добавил Климкин.

"Например, Соглашение об ассоциации с ЕС – это, по их мнению, тоже грубое нарушение. Как и все, что мы делаем, чтобы быть более демократичными, европейскими и, в конце концов, по-настоящему независимыми", – отметил министр.

"Значит, все делаем правильно", – заявил глава МИД Украины.

Напомним:

  • В 2018 году Украина решила не продлевать договор о дружбе с РФ, заключенный на срок до 1 апреля 2019 года, – и 24 сентября Россия получила официальную ноту от Киева об этом.
  • Верховная Рада одобрила прекращение действия этого договора 6 декабря.
  • 12 марта 2019 года Министерство иностранных дел России направило Министерству иностранных дел Украины ноту по поводу прекращения действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, призвав Киев придерживаться своих обязательств.
  • Несмотря на то, что именно РФ нарушила это соглашение в 2014 году, захватив Крым и начав агрессию против Украины, Москва обвинила Киев в нарушении договора.
  • В частности, МИД РФ возмутился движениями Киева в сторону НАТО и законами, направленными на защиту украинского языка как государственного.

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Темы: Климкин Росcия международные отношения дипломатические отношения


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