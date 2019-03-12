У Грицака говорят, что СБУшник из расследования Bihus.info отстранили 2 года назад

Служба безопасности Украины заявляет, что их сотрудника Дмитрия Москаленко, который является фигурантом расследования журналистов издания "Bihus.info", задержали в 2016 году по подозрению в мошенничестве.

Об этом во вторник заявил ведомство на своем официальном сайте.

СБУ заявила, что последовательно очищает собственные ряды от коррупционеров и предателей.

"Не стала исключением и дело в отношении сотрудника Главного управления СБУ в Киеве и области Дмитрия Москаленко, открытая Генеральной прокуратурой по подозрению в совершении правонарушений предусмотренных ч. 4 ст.190 ККУ Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой)", - говорится в сообщении.

"В рамках начатого еще в 2016 году уголовного производства он был задержан сотрудниками подразделения внутренней безопасности Службы совместно с Главной военной прокуратурой. В соответствии с требованиями законодательства 17 февраля 2017 он был выведен в распоряжение на время досудебного расследования, во время которого СБУ давало полное содействие Генпрокуратуре в этом деле ", - заявили в СБУ.

На сегодня это дело уже рассматривается судом, говорится в сообщении.

Напомним: