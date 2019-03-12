У Грицака говорят, что СБУшник из расследования Bihus.info отстранили 2 года назад
Служба безопасности Украины заявляет, что их сотрудника Дмитрия Москаленко, который является фигурантом расследования журналистов издания "Bihus.info", задержали в 2016 году по подозрению в мошенничестве.
Об этом во вторник заявил ведомство на своем официальном сайте.
СБУ заявила, что последовательно очищает собственные ряды от коррупционеров и предателей.
"Не стала исключением и дело в отношении сотрудника Главного управления СБУ в Киеве и области Дмитрия Москаленко, открытая Генеральной прокуратурой по подозрению в совершении правонарушений предусмотренных ч. 4 ст.190 ККУ Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой)", - говорится в сообщении.
"В рамках начатого еще в 2016 году уголовного производства он был задержан сотрудниками подразделения внутренней безопасности Службы совместно с Главной военной прокуратурой. В соответствии с требованиями законодательства 17 февраля 2017 он был выведен в распоряжение на время досудебного расследования, во время которого СБУ давало полное содействие Генпрокуратуре в этом деле ", - заявили в СБУ.
На сегодня это дело уже рассматривается судом, говорится в сообщении.
Напомним:
- 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследованиео том, как люди из окружения президента Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере. Якобы сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь организовал поставки из РФ контрабандных деталей для военной техники втридорога.
- Президент уволил Гладковского-старшего из Совета нацбезопасности и обороны Украины, хотя ни он, ни его сын вину не признают.
- 11 марта журналисты обнародовали очередную сериюрасследования, в которых говорится, что в Генпрокуратуре, Военной прокуратуре, Службе безопасности Украины, Государственной фискальной службе и Национальном антикоррупционном бюро неоднократно открывали уголовные производства – но они тормозились.
- Среди документов есть, например, общение Рогозы в январе 2017 года с сотрудником СБУ Дмитрием Москаленко о суммах взяток и уголовных делах.
- В частности, расследовали деятельность фирмы "Оптимумспецдеталь", через которую Игорь Гладковський вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой зарабатывали на контрабандных деталях, а правоохранителям давали взятки в 10-20 тысяч долларов, чтобы защитить себя.