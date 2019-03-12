Порошенко дал должность в СНБО экс-кандидату, который снялся с выборов

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Вторник, 12 марта 2019, 14:18

Президент Петр Порошенко подписал указ о назначении полковника Сергея Кривоноса заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом 12 марта сообщает пресс-служба Администрации президента.

"Порошенко подписал указ о назначении полковника Сергея Кривоноса заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны и вручил назначенному заместителю Секретаря Совета национальной безопасности и обороны служебное удостоверение", - отметили в ведомстве.

До этого Кривонос занимал должность первого заместителя командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

На выборы он выдвигался от партии "Воины АТО", однако 6 марта заявил, что снимает свою кандидатуру и будет поддерживать на президентских выборах 31 марта Порошенко.

12 марта Порошенко анонсировал назначения в СНБО руководителя комиссии по оборонной промышленности и военно-технического сотрудничества.

Ранее вопросами военно-технического сотрудничества занимался Олег Гладковский, но 4 марта Порошенко его уволил.

Решение об увольнении Гладковского президент принял после опубликования расследования о хищении в оборонной сфере, где фигурирует сын Гладковского - Игорь. Также журналисты опубликовали информацию об откате Гладковскому-старшему.

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Напомним:

  • В СНБО Гладковский отвечал за координацию военно-технической и военно-промышленной политики и функционирование оборонно-промышленного комплекса, а также участие в Совместной рабочей группе Украина — НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.
  • Олег Гладковський вместе с Игорем Кононенко являются ближайшими партнерами президента и управляют бизнесом Порошенко после его избрания.

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Темы: Порошенко СНБО виборы выборы президента 2019


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