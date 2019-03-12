Президент Петр Порошенко подписал указ о назначении полковника Сергея Кривоноса, который снял свою кандидатуру с выборов и поддержал Порошенко, заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом 12 марта сообщает пресс-служба Администрации президента.

"Порошенко подписал указ о назначении полковника Сергея Кривоноса заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны и вручил служебное удостоверение", - отметили в ведомстве.

Во время встречи с новым заместителем секретаря СНБО, Порошенко сказал, что у Кривоноса "абсолютная нетерпимость к коррупции".

"И это мое президентское поручение. Нулевая толерантность к коррупции, чтобы мы решительными действиями защитили армию, оборонный комплекс от любых проявлений нападений, или недоверия", - добавил он.

По словам Порошенко, СНБО должна укрепить доверие общества и международных партнеров к оборонному комплексу.

Также он отметил, что сейчас "есть огромный общественный запрос на это назначение".

Порошенко поручил Кривоносу активизироваться в вопросе "перевооружение ВСУ, других вооруженных подразделений, вопросов военно-технического сотрудничества, углубить координацию деятельности территориальной обороны, усилить взаимодействие в рамках сотрудничества Украины с НАТО".

Решение о назначении поздравил секретарь СНБО Александр Турчинов.

По его словам, важной задачей для Кривоноса будет уничтожение коррупции при исполнении оборонного госзаказа и обеспечения материально-технических нужд армии и других силовых структур.

До этого Кривонос занимал должность первого заместителя командующего сил специальных операций Вооруженных сил.

На выборы он выдвигался от партии "Воины АТО", однако 6 марта заявил, что снимает свою кандидатуру и будет поддерживать на президентских выборах 31 марта Порошенко.

12 марта Порошенко анонсировал назначения в СНБО руководителя комиссии по оборонной промышленности и военно-технического сотрудничества.

Ранее вопросами военно-технического сотрудничества занимался Олег Гладковский, но 4 марта Порошенко его уволил.

Решение об увольнении Гладковского президент принял после опубликования расследования о хищении в оборонной сфере, где фигурирует сын Гладковского - Игорь. Также журналисты опубликовали информацию об откате Гладковскому-старшему.

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Напомним: