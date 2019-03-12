За 3 месяца "Межигорью" не смогли найти управляющего: условия конкурса изменят
Нацагентство по розыску активов решило упростить условия конкурса по отбору управляющего резиденцией экс-президента Виктора Януковича "Межигорье".
Об этом сообщил глава ведомства Антон Янчук.
"Чтобы мотивировать бизнес активнее участвовать в конкурсе по отбору управляющего "Межигорьем", АРМА решило упростить конкурсные условия и объявить новый конкурс", – сказал он.
Глава агентства объяснил, что ранее на конкурс выставляли движимое и недвижимое имущество, теперь управляющему предлагают также корпоративные права фирмы "Танталит", которой принадлежит большинство объектов на территории резиденции.
"Управление корпоративными правами ООО "Танталит" упростит управление недвижимым и движимым имуществом на территории "Межигорья", – утверждает Янчук.
Кроме того, по его словам, первоочередной целью является сохранение имущества резиденции. Поэтому новый конкурс не обязывает претендентов прогнозировать доходы. В то же время, акцент должен быть сделан на качестве управления.
"Мы установили требование, что программа управления должна включать то, как управляющий видит работу в "Межигорье" музея коррупции... В конце концов, мы добавили условие о публичности конкурса. Все представленные документы участников могут проходить публичное обсуждение, в том числе с участием СМИ", – отметил глава ведомства.
В АРМА также обещают предоставить большую информацию об активах, которые должны передать в управление.
Срок для подачи документов составляет 30 дней.
Напомним:
- "Межигорье" ранее было резиденцией Виктора Януковича, но после его бегства из страны в феврале 2014 года территорию взяли под контроль активисты самообороны.
- Поиск управленца "Межигорью" начали еще в ноябре 2018 года.
- В января 2019 года журналисты-расследователи выразили обеспокоенность непрозрачностью отбора.
- Оказалось, что управление собирались доверить экс-медику ракетной части.
- После заявлений журналистов АРМА продолжило конкурс еще на месяц, однако так и не смогло найти управляющего.
- В Нацагентстве рассказывали, что документы подавали только два кандидата. Один из них – фирма "Атлант Девелоп", которая вызвала беспокойство в обществе. Второй – активисты, которые сейчас занимаются резиденцией, но не имеют юридического права участвовать в конкурсе.
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