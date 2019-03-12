Ураган вынес из окон столичного суда архивные дела
Вторник, 12 марта 2019, 14:18
Из помещений Киевского апелляционного суда порывом ветра вынесло архивные материалы.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Отмечается, что документы, которые из-за погодных условий оказались на улице, были копиями архивных материалов об определении подсудности гражданских дел.
Документы были отобраны для дальнейшего уничтожения в связи с истечением сроков хранения.
"Ни одно уголовное и гражданское дело Киевского апелляционного суда потеряно ни было", – отмечает пресс-служба.
В суде объяснили, что из-из шквальных порывов ветра в здании были существенно повреждены окна и часть фасада здания.
Напомним:
- 11 марта в 16 областях Украины синоптики объявили второй уровень опасности из-за сильного ветра.
- ДСНС сообщила, что за последние дни непогода унесла жизни по меньшей мере двух человек, еще четверо попали в больницу.
- В разных городах страны из-за ветра падали деревья, кровля, испытывали повреждений крыши зданий.
Украинская правда