Ураган вынес из окон столичного суда архивные дела

Из помещений Киевского апелляционного суда порывом ветра вынесло архивные материалы.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что документы, которые из-за погодных условий оказались на улице, были копиями архивных материалов об определении подсудности гражданских дел.

Документы были отобраны для дальнейшего уничтожения в связи с истечением сроков хранения.

"Ни одно уголовное и гражданское дело Киевского апелляционного суда потеряно ни было", – отмечает пресс-служба.

В суде объяснили, что из-из шквальных порывов ветра в здании были существенно повреждены окна и часть фасада здания.

Напомним: