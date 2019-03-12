Ураган вынес из окон столичного суда архивные дела

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Вторник, 12 марта 2019, 15:18

Из помещений Киевского апелляционного суда порывом ветра вынесло архивные материалы.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что документы, которые из-за погодных условий оказались на улице, были копиями архивных материалов об определении подсудности гражданских дел.

Документы были отобраны для дальнейшего уничтожения в связи с истечением сроков хранения.

"Ни одно уголовное и гражданское дело Киевского апелляционного суда потеряно ни было", – отмечает пресс-служба.

В суде объяснили, что из-из шквальных порывов ветра в здании были существенно повреждены окна и часть фасада здания.

Напомним:

  • 11 марта в 16 областях Украины синоптики объявили второй уровень опасности из-за сильного ветра.
  • ДСНС сообщила, что за последние дни непогода унесла жизни по меньшей мере двух человек, еще четверо попали в больницу.
  • В разных городах страны из-за ветра падали деревья, кровля, испытывали повреждений крыши зданий.

Украинская правда

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Темы: погода суд стихийное бедствие


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