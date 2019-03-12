КС отказался открыть производство касательно просьбы Рады о томосе

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Вторник, 12 марта 2019, 21:58

Конституционный суд отказал в открытии производства по делу 47 народных депутатов, которые попросили КС признать незаконным постановление Верховной Рады, которая поддержала обращение Петра Порошенко о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви.

Об этом сообщается в опубликованном постановлении КС.

В Конституционном суде отмечают, что затронутые в постановлении вопросы "носят политический характер и должны решаться в рамках компетенции и политической целесообразности соответствующих органов государственной власти".

В КС ссылаются на решение по делу о подведомственности актов и заявляют, что затронутые в постановлении нардепов вопросы "не могут быть предметом рассмотрения Конституционным судом, поскольку имеют политический, а не правовой характер".

"Указанное свидетельствует о наличии оснований для отказа в открытии конституционного производства по делу согласно пункту 2 статьи 62 Закона Украины "О Конституционном суде Украины" - непринадлежность к полномочиям Конституционного суда Украины вопросов, затронутых в конституционном представлении", - говорится в постановлении.

Постановление Большой палаты Конституционного суда Украины является окончательным.

Напомним:

  • 19 апреля 2018 года Верховная Рада проголосовала за постановление об обращении президента к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томосу об автокефалии Православной церкви в Украине.
  • Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить томос об автокефалии православной церкви в Украине 11 октября 2018 года.
  • Позже в Верховный суд поступило три исковых заявления от различных представителей УПЦ МП об отмене постановления парламента о поддержке обращения президента Украины к вселенскому патриарху Варфоломею относительно предоставления томоса Православной церкви в Украине.
  • В декабре 2018 года 47 народных депутатов попросили Конституционный суд признать незаконным постановление Верховной Рады, которая поддержала обращение президента Петра Порошенко о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви.
  • Уполномоченными выбрали двух представителей "Оппозиционного блока" Вадима Новинского и Александра Долженкова. Большинство подписантов – члены "Оппозиционного блока". Также представление поддержали внефракционные депутаты.

Украинская правда

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Темы: КС Новинский Верховная Рада томос


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