КС отказался открыть производство касательно просьбы Рады о томосе

Конституционный суд отказал в открытии производства по делу 47 народных депутатов, которые попросили КС признать незаконным постановление Верховной Рады, которая поддержала обращение Петра Порошенко о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви.

Об этом сообщается в опубликованном постановлении КС.

В Конституционном суде отмечают, что затронутые в постановлении вопросы "носят политический характер и должны решаться в рамках компетенции и политической целесообразности соответствующих органов государственной власти".

В КС ссылаются на решение по делу о подведомственности актов и заявляют, что затронутые в постановлении нардепов вопросы "не могут быть предметом рассмотрения Конституционным судом, поскольку имеют политический, а не правовой характер".

"Указанное свидетельствует о наличии оснований для отказа в открытии конституционного производства по делу согласно пункту 2 статьи 62 Закона Украины "О Конституционном суде Украины" - непринадлежность к полномочиям Конституционного суда Украины вопросов, затронутых в конституционном представлении", - говорится в постановлении.

Постановление Большой палаты Конституционного суда Украины является окончательным.

Напомним: