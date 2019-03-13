Столкновения в Черкассах: двух представителей "Нацкорпуса" отправили под домашний арест
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Среда, 13 марта 2019, 00:46
Суд в Черкассах избрал меру пресечения представителям "Нацкорпуса" Дмитрию Кухарчуку и Антону Братку, подозреваемым в организации столкновений с полицией в Черкассах 9 марта.
Об этом сообщается на cтранице "Нацкорпус-Черкащина" в Facebook.
Антону Братку избрали меру пресечения в виде домашнего ареста с ограничением свободы в ночное время, Дмитрию Кухарчуку - круглосуточный домашний арест.
"Прокуроры настаивали на избрании подозреваемым максимального пресечения - содержание под стражей на срок до 60 суток без возможности внесения денежного залога", - заявили в "Нацкорпусе".
Напомним,
- 9 марта представители Нацкорпуса устроили в центре Киева акцию "День гнева" и пришли на ул. Банковую под Администрацию президента с требованием наказать причастных к хищениям в "Укроборонпроме".
- В ходе акции между представителями НК и полицией произошли столкновения, после которых в полиции заявили о трех пострадавших правоохранителях.
- Представители Нацкорпуса отправились в Черкассы, где в субботу с визитом находился президент Украины Петр Порошенко и пытались прорваться к нему во время выступления.
- В полиции заявили, что в результате попытки представителей Нацкорпуса прорваться к президенту пострадали 15 полицейских, в том числе начальник ГУНП в Черкасской области Валерий Лютый.
- По факту событий в Черкассах начато уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса: ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины.
- 10 марта в полиции заявили, что количество пострадавших полицейских в результате столкновений в Черкассах возросло до 22.
- Также 10 марта были задержаны двое подозреваемых в организации столкновений с полицией в центре Черкасс, дома у одного из них проводились обыски. В "Нацкорпусе" сообщили, что задержаны Дмитрий Кухарчук и Антон Братко.
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