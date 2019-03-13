Комитет Рады блокирует законопроекты о незаконном обогащении – Найем
Народный депутат Мустафа Найем заявил, что парламентский комитет по вопросам обеспечения правоохранительных органов отказался рассматривать законопроекты о восстановлении ответственности за незаконное обогащение.
Об этом он написал в Facebook.
"Только что комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительных органов отказался рассматривать законопроекты о восстановлении ответственности за незаконное обогащение. С повестки дня был снят и президентский законопроект, и все альтернативные", - говорится в сообщении.
По его словам, решение было инициировано нардепом от "Радикальной партии" Игорем Мосийчуком и принято шестью из одиннадцати членов комитета, в том числе, голосами трех представителей "Блока Петра Порошенко".
"Еще раз. Президент публично обратился к парламенту с требованием срочно рассмотреть законопроект, восстанавливающий ответственность за кражу, а его депутаты сказали "Нет!" и сняли все законопроекты с повестки дня", - добавил Найем.
В комментарии под постом вице-спикер парламента Ирина Геращенко отметила, Рада рассмотрит законопроекты без решения комитета.
"Значит, примем решение о рассмотрении в зале ВР и будем голосовать. Комитету не удастся заблокировать рассмотрение законопроектов. Закон должен быть принят сразу после языкового закона", - написала она.
Сейчас в Раде зарегистрировано восемь законопроектов об уголовной ответственности за незаконное обогащение.
В частности, во вторник законопроект о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы относительно ответственности за незаконное обогащение внес народный депутат из фракции "Самопомощь" Егор Соболев (№10110-5), а в среду свою аналогичную инициативу подали внефракционные Виктория Пташник и Анна Гопко (№10110 -6).
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Напомним:
- Ранее в Верховной Раде было зарегистрировано 6 законопроектов о введении наказания для чиновников за незаконное обогащение.
- 26 февраля Конституционный судпризнал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.
- Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.
- Уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели в 2015 году.
- Это было одним из требований ЕС во исполнение Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом.
- НАБУ расследует 50 уголовных производств по статье 368-2. Самое тяжкое предусмотренное наказание – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
- Подозрения по этой статье сообщили экс-исполняющему обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирославу Продану, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, экс-чиновнику Генпрокуратуры Дмитрию Сусу, экс-военному прокурору сил АТО Константину Кулику.
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