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Комитет Рады блокирует законопроекты о незаконном обогащении – Найем

Среда, 13 марта 2019, 15:59
Комитет Рады блокирует законопроекты о незаконном обогащении – Найем

Народный депутат Мустафа Найем заявил, что парламентский комитет по вопросам обеспечения правоохранительных органов отказался рассматривать законопроекты о восстановлении ответственности за незаконное обогащение.

Об этом он написал в Facebook.

"Только что комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительных органов отказался рассматривать законопроекты о восстановлении ответственности за незаконное обогащение. С повестки дня был снят и президентский законопроект, и все альтернативные", - говорится в сообщении.

По его словам, решение было инициировано нардепом от "Радикальной партии" Игорем Мосийчуком и принято шестью из одиннадцати членов комитета, в том числе, голосами трех представителей "Блока Петра Порошенко".

"Еще раз. Президент публично обратился к парламенту с требованием срочно рассмотреть законопроект, восстанавливающий ответственность за кражу, а его депутаты сказали "Нет!" и сняли все законопроекты с повестки дня", - добавил Найем.

В комментарии под постом вице-спикер парламента Ирина Геращенко отметила, Рада рассмотрит законопроекты без решения комитета.

"Значит, примем решение о рассмотрении в зале ВР и будем голосовать. Комитету не удастся заблокировать рассмотрение законопроектов. Закон должен быть принят сразу после языкового закона", - написала она.

Сейчас в Раде зарегистрировано семь законопроектов об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

В частности, во вторник законопроект о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы относительно ответственности за незаконное обогащение внес народный депутат из фракции "Самопомощь" Егор Соболев (№10110-5), а в среду свою аналогичную инициативу подали внефракционные Виктория Пташник и Анна Гопко (№10110 -6).

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Напомним:

  • Ранее в Верховной Раде было зарегистрировано 6 законопроектов о введении наказания для чиновников за незаконное обогащение. Позже Юлия Тимошенко свой законопроект отозвала. 
  • 26 февраля Конституционный судпризнал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.
  • Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.
  • Уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели в 2015 году.
  • Это было одним из требований ЕС во исполнение Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом.
  • НАБУ расследует 50 уголовных производств по статье 368-2. Самое тяжкое предусмотренное наказание – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
  • Подозрения по этой статье сообщили экс-исполняющему обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирославу Продану, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, экс-чиновнику Генпрокуратуры Дмитрию Сусу, экс-военному прокурору сил АТО Константину Кулику.

Украинская правда

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Темы: НайемВерховная Радакоррупция
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