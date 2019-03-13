Комитет Рады блокирует законопроекты о незаконном обогащении – Найем

Народный депутат Мустафа Найем заявил, что парламентский комитет по вопросам обеспечения правоохранительных органов отказался рассматривать законопроекты о восстановлении ответственности за незаконное обогащение.

Об этом он написал в Facebook.

"Только что комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительных органов отказался рассматривать законопроекты о восстановлении ответственности за незаконное обогащение. С повестки дня был снят и президентский законопроект, и все альтернативные", - говорится в сообщении.

По его словам, решение было инициировано нардепом от "Радикальной партии" Игорем Мосийчуком и принято шестью из одиннадцати членов комитета, в том числе, голосами трех представителей "Блока Петра Порошенко".

"Еще раз. Президент публично обратился к парламенту с требованием срочно рассмотреть законопроект, восстанавливающий ответственность за кражу, а его депутаты сказали "Нет!" и сняли все законопроекты с повестки дня", - добавил Найем.

В комментарии под постом вице-спикер парламента Ирина Геращенко отметила, Рада рассмотрит законопроекты без решения комитета.

"Значит, примем решение о рассмотрении в зале ВР и будем голосовать. Комитету не удастся заблокировать рассмотрение законопроектов. Закон должен быть принят сразу после языкового закона", - написала она.

Сейчас в Раде зарегистрировано семь законопроектов об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

В частности, во вторник законопроект о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы относительно ответственности за незаконное обогащение внес народный депутат из фракции "Самопомощь" Егор Соболев (№10110-5), а в среду свою аналогичную инициативу подали внефракционные Виктория Пташник и Анна Гопко (№10110 -6).

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Напомним: