США уже планируют тесты ракет средней дальности

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Четверг, 14 марта 2019, 00:51

В августе Соединенные Штаты намерены испытать крылатую ракету наземного базирования с дальностью полета около 1000 километров.

Об этом заявил представитель Пентагона , пишет Reuters.

"Мы собираемся испытать крылатую ракету наземного базирования в августе", - сказал высокопоставленный представитель министерства обороны США.

Если испытания пройдут успешно, ракета может быть развернута примерно через 18 месяцев и будет иметь дальность действия около 1000 километров.

По словам  чиновника, США также надеются провести испытания баллистической ракеты средней дальности в ноябре. Он отметил, что обе ракеты будут обычными, а не ядерными.

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Напомним:

  • США требуют, чтобы Россия уничтожила все ракеты, которые нарушают договор, а также пусковые установки и связанное с ними оборудование.
  • В декабре 2018 года США дали РФ 60 дней на возвращение к выполнению договора. По истечении этого строка США приостановят свои обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
  • 1 февраля Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США выходят из исторического договора о контроле над ядерными вооружениями эпохи холодной войны из-за того, что Россия годами нарушала договоренности.
  • Если Россия не вернется к выполнению условий соглашения, процесс выхода завершится через 6 месяцев.
  • Президент РФ Владимир Путин пообещал США "зеркальный ответ".
  • Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о планах разработки новых типов ракетных систем в ближайшие два года.
  • 4 марта Путин подписал указ о приостановлении Российской Федерацией выполнения Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности.
  • Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина будет вынуждена отвечать на новые вызовы своей безопасности и использовать все, чтобы защитить себя в условиях, когда Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности не действует.

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Темы: ядерное оружие США Росcия


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