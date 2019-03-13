США уже планируют тесты ракет средней дальности

В августе Соединенные Штаты намерены испытать крылатую ракету наземного базирования с дальностью полета около 1000 километров.

Об этом заявил представитель Пентагона , пишет Reuters.

"Мы собираемся испытать крылатую ракету наземного базирования в августе", - сказал высокопоставленный представитель министерства обороны США.

Если испытания пройдут успешно, ракета может быть развернута примерно через 18 месяцев и будет иметь дальность действия около 1000 километров.

По словам чиновника, США также надеются провести испытания баллистической ракеты средней дальности в ноябре. Он отметил, что обе ракеты будут обычными, а не ядерными.

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Напомним: