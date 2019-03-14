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Суд отменил выговор от Луценко одиозному экс-прокурору Сусу

Четверг, 14 марта 2019, 12:49

Окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил приказ генерального прокурора Юрия Луценко о привлечении экс-следователя ГПУ Дмитрия Суса к дисциплинарной ответственности.

Об этом говорится в решении суда от 7 марта.

"Признать незаконным и отменить приказ Генерального прокурора Украины от 11 ноября 2016 № 12-дц о привлечении ОСОБА_1 (Суса - УП) к дисциплинарной ответственности", - говорится в постановлении.

Также суд приговорил взыскать в пользу экс-прокурора из Генпрокуратуры судебный сбор, который оплатил Сус, в размере 320 гривен.

Выговор Сусу был объявлен ​​за "нарушение порядка представления декларации" и "представление недостоверных утверждений" в анкете добродетели прокурора, потому что он не указал в анкете авто Audi Q7 стоимостью более 900 000 грн, что, как выяснили журналисты, принадлежало его 85 летней бабушки.

В то же время суд пришел к выводу, что ГПУ не предоставила фактов, которые бы указывали на постоянное пользование и несение соответствующих расходов Суса на указанный автомобиль.

"Выводы, изложенные по результатам служебного расследования, не содержат достаточных и бесспорных доказательств в подтверждение их правомерности", - считают в суде.

По словам матери Суса, автомобилем постоянно пользовалась она лично, а техосмотр по ее просьбе проводил экс-прокурор в Киеве.

Суд также считает, что бывший сотрудник ГПУ законно не декларировал автомобиль бабушки, потому что она не является членом его семьи.

"Доказательств того, что истец фактически пользовался данным автомобилем, материалы дела не содержат, так как истец не нес соответствующих расходов, суд пришел к выводу, что истцом правомерно были не включены в декларацию сведения об указанном автомобиле, что свидетельствует о безосновательности и необоснованности выводов служебного расследования", - говорится в материалах суда.

В ноябре 2016 года Луценко за ложь в декларации и анкете объявил выговор Сусу и понизил его.

Сус работал заместителем начальника Департамента по расследованию особо важных дел в сферах экономики - начальника управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики.

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Напомним:

  • 14 апреля 2017 года Дмитрия Суса уволили с должности старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления ГПУ за то, что он не внес в декларацию информацию о жилье и автомобиле.
  • Его задержали 25 июля 2017 года в аэропорту "Борисполь".
  • 26 июля Сусу сообщили о подозрении в перепродаже игровых автоматов и видеорегистратора – ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 (присвоение имущества), ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) УК.
  • 27 июля Соломенский райсуд Киева избрал екс-прокурору меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца.
  • 22 марта стало известно, что Дмитрий Сус вышел из СИЗО под залог в 1,2 миллиона гривен.
  • Следующее заседание по делу Суса в Подольском районном суде состоится 26 марта.

Украинская правда
Темы: ЛуценкопрокуратураГенпрокуратура
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