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Из Сектора Газа выпустили две ракеты по Тель-Авиву

Четверг, 14 марта 2019, 23:58

Из Сектора Газа в район Тель-Авива выпустили две ракеты, в городе включили сирены воздушной тревоги, было слышно несколько взрывов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на израильских военных.

Израильская армия использовала систему ПРО "Железный купол", но военные заявили, что ни одна ракета ни была сбита. Жертв и разрушений не было.

Позже в армии обороны Израиля сообщили, что система противовоздушной обороны успешно перехватила одну из ракет.

По данным местных СМИ, речь идет о неуправляемых ракетах М-75, производимых движением ХАМАС. Дальность этих ракет - 75 км. Этого достаточно, чтобы поразить цели в Тель-Авиве.

Отмечается, что в Тель-Авиве впервые с 2014 года выли сирены.

"Мы не знаем, кто выпустил ракеты", - заявил генерал израильской армии Ронен Манелис, но добавил, что "ХАМАС является главной организацией в Секторе Газа и отвечает за все, что происходит там".

В то же время в ХАМАС отрицают свою причастность к обстрелу. В заявлении организации говорится, что она "не несет ответственности за запуск ракет в сторону врага". В ХАМАС пообещали "принять меры" против тех, кто стоит за обстрелом, который они назвали нарушением "национального консенсуса".

"Примерно через 40 минут после сирены тревоги наблюдался нормальный трафик на главной автомагистрали Тель-Авива Тем не менее, муниципалитет открыл бомбоубежища в качестве меры пресечения", - пишет Reuters.

Темы: Израиль
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