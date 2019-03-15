Министр энергетики США: "Северный поток-2" подрывает энергетическую безопасность Европы

Министр энергетики США Рик Перри заявил, что президент Дональд Трамп и его администрация решительно выступают против реализации проекта "Северный поток - 2".

Об этом он сказал в ходе инаугурационной министерской встречи трансатлантического партнерства по энергетическому сотрудничеству, сообщает посольство Украины в США.

По его словам, "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" позволит Москве реализовать ее публичные угрозы прекратить транзит газа по территории Украины.

"Игры в политику с поставкой энергии, проведение кибернетических атак и кампаний по дезинформации не является поведением ответственной нации. Российские усилия по осуществлению давления на Европу теперь включают набор гибридных инструментов, используемых для усиления воздействия.

Указанное включает в себя действия РФ по использованию коммерческих структур, часто путем развития инфраструктуры, для распространения вредоносного влияния, дезинформации и политического принуждения. "Северный поток-2" и "Турецкий поток" и представляют эту динамику, что также включает в себя непрозрачную тактику в сфере гражданской ядерной энергетики", - подчеркнул министр.

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