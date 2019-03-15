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Нацкорпус о СБУ: Закладывают взрывчатку в центре Киева, чтобы подставить нас

Пятница, 15 марта 2019, 16:03

В "Национальном корпусе" заявили, что Служба безопасности во главе с заместителем председателя СБУ Виктором Кононенко готовит закладки оружия и взрывчатки в центре Киева, чтобы 16 марта на акции "Свинарчуков - за решетку!" дискредитировать националистов.

Об этом сказал член "Национального корпуса", экс-командир разведывательной роты "Азова" Сергей Коротких в Facebook.

"СБУ, в лице Кононенко, сейчас занимается тем, что готовит закладки в центре города, чтобы 16 марта дискредитировать национальное движение, патриотическое движение, добровольческое движение, путем обвинения в том, что это подготовка к военному или вооруженному перевороту", - заявил Коротких.

По его словам, марш 16 марта исключительно мирный и любой человек, который придет туда с оружием - это провокатор, которого купила СБУ.

"Если завтра, вы увидите, что арестовали кого-то из Национального корпуса, кого-то из людей, которые критикуют власть, то знайте, что - это провокация организованная Кононенком, чтобы дискредитировать мирный протест", - добавил он.

"Национальный корпус" 16 марта в 12.00 планирует провести акцию "#СвинарчуковПорошенка за решетку". Организаторы утверждают, что не планируют никаких силовых и незаконных действий во время проведения мероприятия.

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Призрак Авакова, или #КомандаПорошенко и честные выборы

Напомним:

  • Лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий заявил, что по приказу президента Петра Порошенко заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко готовит репрессии и физическое уничтожение представителей "Национального корпуса" и "Национальных дружин".
  • Поводом для акций националистов стали журналистские расследования о причастности людей из окружения Порошенко – Олега и Игоря Гладковских (отец и сын) – к аферам в оборонной сфере.
  • 9 марта представители Нацкорпуса устроили в центре Киева акцию "День гнева" и пришли на ул. Банковую под Администрацию президента с требованием наказать причастных к хищениям в "Укроборонпроме".
  • Столкновения также произошли в Черкассах во время мероприятий с участием Порошенко.
  • По данным УП, президент пытался выйти на контакт с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, чтобы разобраться с националистами.
  • Источник в окружении главы МВД рассказал, что после столкновений в Черкассах "Аваков ссорился с Билецким" - и в Житомире уже "все было очень цивильно".

Украинская правда

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Темы: националистыКононенкоАзовГладковскийСБУ
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