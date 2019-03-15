Нацкорпус о СБУ: Закладывают взрывчатку в центре Киева, чтобы подставить нас

В "Национальном корпусе" заявили, что Служба безопасности во главе с заместителем председателя СБУ Виктором Кононенко готовит закладки оружия и взрывчатки в центре Киева, чтобы 16 марта на акции "Свинарчуков - за решетку!" дискредитировать националистов.

Об этом сказал член "Национального корпуса", экс-командир разведывательной роты "Азова" Сергей Коротких в Facebook.

"СБУ, в лице Кононенко, сейчас занимается тем, что готовит закладки в центре города, чтобы 16 марта дискредитировать национальное движение, патриотическое движение, добровольческое движение, путем обвинения в том, что это подготовка к военному или вооруженному перевороту", - заявил Коротких.

По его словам, марш 16 марта исключительно мирный и любой человек, который придет туда с оружием - это провокатор, которого купила СБУ.

"Если завтра, вы увидите, что арестовали кого-то из Национального корпуса, кого-то из людей, которые критикуют власть, то знайте, что - это провокация организованная Кононенком, чтобы дискредитировать мирный протест", - добавил он.

"Национальный корпус" 16 марта в 12.00 планирует провести акцию "#СвинарчуковПорошенка за решетку". Организаторы утверждают, что не планируют никаких силовых и незаконных действий во время проведения мероприятия.

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Напомним: