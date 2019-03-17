Канада требует от России освободить украинских политзаключенных

В Министерстве иностранных дел Канады подчеркивают, что РФ должна немедленно освободить всех украинских политзаключенных.

Об этом заявила глава МИД Канады Христя Фриланд, передает "Укринформ".

"Мы продолжаем призывать к освобождению удерживаемых РФ политических пленников, в том числе Олега Сенцова - писателя и кинорежиссера, который отбывает политически мотивированное 20-летнее наказание в колонии строгого режима за критику российской оккупации", - подчеркнула Фриланд.

По ее словам, Канада "глубоко обеспокоена преследованием крымских татар и других меньшинств" в Крыму.

"Мы осуждаем запрет Меджлиса - самоуправляющегося органа крымских татар - и призываем РФ изменить свое незаконное и аморальное решение.

В течение 5 лет мир наблюдает за притеснениями прав человека в Крыму, которые оказывает российская власть, в том числе неоправданными арестами, пытками, задержаниями, исчезновениями и ограничением свободы слова и свободы мирных собраний", - отметила Фриланд.

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