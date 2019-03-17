У Мадуро заявили о планах "глубокой реструктуризации" правительства

Президент Венесуэлы Николас Мадуро планирует "глубокую реструктуризацию" своего правительства.

Об этом заявила вице-президент Делси Родригес, пишет Reuters.

"Президент Николас попросил всех министров представить свои роли для пересмотра в глубокой реструктуризации методов и функций боливарианского правительства, чтобы защитить отечество Боливара и Чавеса от любой угрозы", - написала Родригес в Twitter.

Возможные перестановки происходят вслед за почти недельным отключением электроэнергии, которое парализовало страну ОПЕК, которая и без того переживает гиперинфляционный экономический коллапс, нехватку продовольствия, лекарств и эмиграцию миллионов граждан.

Напомним: