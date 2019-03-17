У Мадуро заявили о планах "глубокой реструктуризации" правительства
Воскресенье, 17 марта 2019, 23:55
Президент Венесуэлы Николас Мадуро планирует "глубокую реструктуризацию" своего правительства.
Об этом заявила вице-президент Делси Родригес, пишет Reuters.
"Президент Николас попросил всех министров представить свои роли для пересмотра в глубокой реструктуризации методов и функций боливарианского правительства, чтобы защитить отечество Боливара и Чавеса от любой угрозы", - написала Родригес в Twitter.
Возможные перестановки происходят вслед за почти недельным отключением электроэнергии, которое парализовало страну ОПЕК, которая и без того переживает гиперинфляционный экономический коллапс, нехватку продовольствия, лекарств и эмиграцию миллионов граждан.
Напомним:
- 7 марта вышла из строя главная гидроэлектростанция Венесуэлы. Частично электричество появлялась в столице страны Каракасе 8 марта, но большинство страны оставалось в темноте.
- 8 марта президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в отключении и последующем хаосе "саботаж" его политических оппонентов и Соединенных Штатов, которые призывали его уйти с должности.
- 15 венесуэльцев с тяжелыми болезнями почек умерли из-за невозможности проведения им процедуры гемодиализа во время масштабного отключения электроэнергии в стране.
- Правительство Мадуро заявило, что якобы причиной самого масштабного в истории страны отключения электроэнергии (так называемого "блэкаута") стала кибератака, которую осуществили США.
- Ранее Европейский парламент признал президента Национального собрания Венесуэлы Хуана Гуайдо законным временным президентом в соответствии с Конституцией страны.
- ЕС призвал как можно скорее провести досрочные выборы в Венесуэле, в противном случае пообещал признать лидера оппозиции в качестве руководителя страны.
- Мадуро категорически отклонил призыв европейских стран назначить досрочные выборы президента, после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным лидером страны.
- Мадуро заявил, что не исключает, что в результате политического кризиса в Венесуэле вспыхнет гражданская война.