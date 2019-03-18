Подкуп избирателей: Березенко не пришел на допрос в полицию

Заместитель главы фракции БПП в Верховной Раде народный депутат Сергей Березенко не пришел на допрос в Нацполицию по делу о подкупе избирателей.

Об этом 18 марта сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Березенко не явился на допрос в Главное следственное управление Национальной полиции Украины 18 марта в 10:00 в деле о подкупе избирателей", - отметили в МВД.

Нардепа пригласили в качестве свидетеля в уголовном производстве по ч. 2 ст. 160 УК "Подкуп избирателя, участника референдума".

В ведомстве отмечают, что Березенко вызовут на допрос повторно.

Также на допросы по делу так называемой "избирательной сетки" не ходит народный депутат от "Батькивщины" Валерий Дубиль.

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Напомним: