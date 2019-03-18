Подкуп избирателей: Березенко не пришел на допрос в полицию

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Понедельник, 18 марта 2019, 13:23

Заместитель главы фракции БПП в Верховной Раде народный депутат Сергей Березенко не пришел на допрос в Нацполицию по делу о подкупе избирателей.

Об этом 18 марта сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Березенко не явился на допрос в Главное следственное управление Национальной полиции Украины 18 марта в 10:00 в деле о подкупе избирателей", - отметили в МВД.

Нардепа пригласили в качестве свидетеля в уголовном производстве по ч. 2 ст. 160 УК "Подкуп избирателя, участника референдума".

В ведомстве отмечают, что Березенко вызовут на допрос повторно.

Также на допросы по делу так называемой "избирательной сетки" не ходит народный депутат от "Батькивщины" Валерий Дубиль.

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"МАГи и ролевые игры. Как работают избирательная "пирамида" Тимошенко и "сетка" Порошенко"

Напомним:

  • 23 февраля Березенко заявил, что ждет извинений от главы МВД Арсена Авакова за "распространение недостоверной информации, которая унижает честь, достоинство и политическую репутацию".
  • Ранее Аваков заявил, что Березенко фигурирует в уголовных производствах о нарушениях избирательного законодательства, где его называют "организатором схем".
  • В пресс-службе Тимошенко заявили, что Нацполиция начала два уголовных производства по ее заявлениям - о подкупе избирателей в пользу кандидата Петра Порошенко и о манипуляции с реестром избирателей. Отмечалось, что команда Тимошенко якобы собрала все доказательства того, что Порошенко скупает голоса "через пирамиду по подкупу, которую возглавляет депутат его фракции Березенко".
  • 21 февраля прошли массовые обыски СБУ и ГБР в связанных с "Батькивщиной" офисах.
  • В целом почти одновременно было проведено более 40 обысков. По их результатам в Киеве СБУ созвала целую пресс-конференцию, где заявила, что разоблачила "избирательную пирамиду" под руководством народного депутата.
  • Фамилию этого депутата силовики не называли, но собеседники УП в "Батькивщине" признались, что речь идет о депутате Валерии Дубиле, которого 28 февраля ГБР вызвало на допрос.

Украинская правда

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Темы: виборы Порошенко МВД выборы президента 2019 полиция


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