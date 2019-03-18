МВФ, США и ЕС просят не рассматривать проекты о незаконном обогащении
Председатель парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин заявил, что получил письмо от послов США и ЕС, а также от представительства Международного валютного фонда с просьбой отложить рассмотрение всех законопроектов о незаконном обогащении.
Об этом он сказал на согласительном совете в понедельник.
По его словам, соответствующая просьба была в письме, которое пришло ему в понедельник.
"Посол США, миссия МВФ, посол Евросоюза написали письмо - сегодня пришло: они просят отложить рассмотрение всех законопроектов, потому что они несовершенны. В том числе и президентский", - сказал председатель парламентского комитета.
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Напомним:
- 13 марта народный депутат Мустафа Найем заявил, что парламентский комитет по вопросам обеспечения правоохранительных органов отказался рассматривать законопроекты о восстановлении ответственности за незаконное обогащение.
- Ранее в Верховной Раде было зарегистрировано 6 законопроектов о введении наказания для чиновников за незаконное обогащение. Позже Юлия Тимошенко свой законопроект отозвала.
- 26 февраля Конституционный судпризнал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.
- Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.
- Уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели в 2015 году.
- Это было одним из требований ЕС во исполнение Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом.
- НАБУ расследует 50 уголовных производств по статье 368-2. Самое тяжкое предусмотренное наказание – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
- Подозрения по этой статье сообщили экс-исполняющему обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирославу Продану, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, экс-чиновнику Генпрокуратуры Дмитрию Сусу, экс-военному прокурору сил АТО Константину Кулику.
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