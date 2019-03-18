Председатель парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин заявил, что получил письмо от послов США и ЕС, а также от представительства Международного валютного фонда с просьбой отложить рассмотрение всех законопроектов о незаконном обогащении.

Об этом он сказал на согласительном совете в понедельник.

По его словам, соответствующая просьба была в письме, которое пришло ему в понедельник.

"Посол США, миссия МВФ, посол Евросоюза написали письмо - сегодня пришло: они просят отложить рассмотрение всех законопроектов, потому что они несовершенны. В том числе и президентский", - сказал председатель парламентского комитета.

Читайте также: Закрытие 65 дел НАБУ и потеря транша МВФ: последствия решения Конституционного суда

Больше о Конституционном суде читайте также: Кто пытается установить контроль над Конституцией

Напомним: