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ЕС, США и МВФ раскритиковали все законы о незаконном обогащении

Понедельник, 18 марта 2019, 14:55
ЕС, США и МВФ раскритиковали все законы о незаконном обогащении

Председатель парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин заявил, что получил письмо от послов США и ЕС, а также от представительства Международного валютного фонда с просьбой отложить рассмотрение всех законопроектов о незаконном обогащении.

Об этом он сказал на согласительном совете в понедельник.

По его словам, соответствующая просьба была в письме, которое пришло ему в понедельник.

"Посол США, миссия МВФ, посол Евросоюза написали письмо - сегодня пришло: они просят отложить рассмотрение всех законопроектов, потому что они несовершенны. В том числе и президентский", - сказал председатель парламентского комитета.

Вместе с тем, нардеп Мустафа Найем опубликовал указанное письмо, в котором, в частности, предлагается провести дополнительные обсуждения документов.

В нем отмечается, что для того, чтобы стать эффективным средством в борьбе с коррупцией, законопроект о незаконном обогащении должен быть разработан в соответствии с международными обязательствами страны (в том числе в соответствии с Конвенцией ООН против коррупции) и в соответствии с Конституцией Украины и основных принципов ее правовой системы.

"Мы отмечаем, что разработанные законопроекты (в том числе представленные президентом Украины) не полностью соответствуют этой цели и поэтому должны быть пересмотрены и тщательно обсуждены с соответствующими заинтересованными сторонами", - говорится в письме.

Отмечается, что все подписавшиеся готовы оказать любую помощь и консультации, в том числе, через своих экспертов и представителей при подготовке окончательной редакции законопроекта.

"Потребность в быстром решении проблемы в антикоррупционном законодательстве не должна обеспечиваться путем нарушения надежности и конституционности положений статьи о незаконном обогащении. Мы также призываем украинскую власть найти способ продолжить работу над десятками расследований, которые уже были начаты", - говорится в письме.

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Напомним:

  • 13 марта народный депутат Мустафа Найем заявил, что парламентский комитет по вопросам обеспечения правоохранительных органов отказался рассматривать законопроекты о восстановлении ответственности за незаконное обогащение.
  • Ранее в Верховной Раде было зарегистрировано 6 законопроектов о введении наказания для чиновников за незаконное обогащение. Позже Юлия Тимошенко свой законопроект отозвала.
  • 26 февраля Конституционный судпризнал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.
  • Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.
  • Уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели в 2015 году.
  • Это было одним из требований ЕС во исполнение Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом.
  • НАБУ расследует 50 уголовных производств по статье 368-2. Самое тяжкое предусмотренное наказание – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
  • Подозрения по этой статье сообщили экс-исполняющему обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирославу Продану, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, экс-чиновнику Генпрокуратуры Дмитрию Сусу, экс-военному прокурору сил АТО Константину Кулику.

Украинская правда

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Темы: Верховная РадаМВФСШАЕС
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