Штрафы до 1,5 млн рублей: Путин утвердил наказание за фейковые новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий блокировку недостоверных и искажающих факты новостей

Об этом сообщает ТАСС.

Также подписаны сопутствующие поправки, которые устанавливают ответственность в виде штрафов до 1,5 млн рублей (около 619,4 тысяч гривен) за распространение недостоверной информации.

Новый российский закон дополняет перечень информации, доступ к которой может быть ограничен по требованию генерального прокурора РФ или его заместителей.

В частности, запреты касаются "недостоверной общественно значимой информации", которая распространяется под видом достоверной и угрожает гражданам, имуществу, общественному порядку и функционированию инфраструктуры.

При обнаружении такой информации российские правоохранители будут обращаться к Роскомнадзору (органу по надзору в сфере связи). Тот, в свою очередь, может заблокировать издание, если оно не удалит информацию, которую власть назовет фейковой.

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