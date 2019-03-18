Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Штрафы до 1,5 млн рублей: Путин утвердил наказание за фейковые новости

Понедельник, 18 марта 2019, 15:40

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий блокировку недостоверных и искажающих факты новостей

Об этом сообщает ТАСС.

Также подписаны сопутствующие поправки, которые устанавливают ответственность в виде штрафов до 1,5 млн рублей (около 619,4 тысяч гривен) за распространение недостоверной информации.

Новый российский закон дополняет перечень информации, доступ к которой может быть ограничен по требованию генерального прокурора РФ или его заместителей.

В частности, запреты касаются "недостоверной общественно значимой информации", которая распространяется под видом достоверной и угрожает гражданам, имуществу, общественному порядку и функционированию инфраструктуры.

При обнаружении такой информации российские правоохранители будут обращаться к Роскомнадзору (органу по надзору в сфере связи). Тот, в свою очередь, может заблокировать издание, если оно не удалит информацию, которую власть назовет фейковой.

Нагадаємо:

  • Недавно в России приняли закон об ответственности за неуважение к власти. Им предусмотрена блокировка сайтов и аккаунтов в соцсетях и большие штрафы за распространение фейков.
  • В декабре 2018 году в Госдуму России внесли законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента Интернета при отключении от глобальной инфраструктуры.
  • 12 февраля 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект.
  • 20 февраля президент РФ Владимир Путин объяснил необходимость изоляции российского интернета так: "Они там сидят, это же их изобретение, и все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают эту информацию, а так не будут".
  • В марте 2019 года Министерство обороны России начало создавать мультисервисную транспортную сеть связи, которая станет основой для так называемого "суверенного интернета".
  • В Верховной Раде также предлагают ввести уголовную ответственность за распространение недостоверной информации в средствах массовой информации и сети Интернет.

Темы: РосcияинтернетСМИ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
Росcия
Атака РФ на Николаев: пострадали 18 человек
Последствия удара по Николаеву: повреждены по меньшей мере 5 жилых домов и 15 гаражей
Враг атаковал Одессу: есть разрушения и пострадавшие
Последние новости
20:00
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
19:58
19:47
Tesla отзывает более 120 тысяч автомобилей из-за возможных проблем с дверями
19:41
Россияне нарастили интенсивность применения авиации и FPV-дронов на фронте – Генштаб
19:30
Зеленский о дронах, мобилизации и Залужном. За кулисами пресс-конференции – УП. Чат
19:17
В Польше после переговоров в Киеве надеются на прекращение блокады границы до Рождества
19:11
Правительство продлило запрет на торговлю с Россией
19:05
Минобороны Румынии заказало у Rheinmetall модернизацию систем ПВО
18:50
Авдеевская мясорубка работает на полную мощность – глава МВА о штурмах россиян
18:38
В Украине с 4 января стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы
Все новости...
Реклама: