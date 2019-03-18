Штрафы до 1,5 млн рублей: Путин утвердил наказание за фейковые новости

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Понедельник, 18 марта 2019, 16:40

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий блокировку недостоверных и искажающих факты новостей

Об этом сообщает ТАСС.

Также подписаны сопутствующие поправки, которые устанавливают ответственность в виде штрафов до 1,5 млн рублей (около 619,4 тысяч гривен) за распространение недостоверной информации.

Новый российский закон дополняет перечень информации, доступ к которой может быть ограничен по требованию генерального прокурора РФ или его заместителей.

В частности, запреты касаются "недостоверной общественно значимой информации", которая распространяется под видом достоверной и угрожает гражданам, имуществу, общественному порядку и функционированию инфраструктуры.

При обнаружении такой информации российские правоохранители будут обращаться к Роскомнадзору (органу по надзору в сфере связи). Тот, в свою очередь, может заблокировать издание, если оно не удалит информацию, которую власть назовет фейковой.

Нагадаємо:

  • Недавно в России приняли закон об ответственности за неуважение к власти. Им предусмотрена блокировка сайтов и аккаунтов в соцсетях и большие штрафы за распространение фейков.
  • В декабре 2018 году в Госдуму России внесли законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента Интернета при отключении от глобальной инфраструктуры.
  • 12 февраля 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект.
  • 20 февраля президент РФ Владимир Путин объяснил необходимость изоляции российского интернета так: "Они там сидят, это же их изобретение, и все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают эту информацию, а так не будут".
  • В марте 2019 года Министерство обороны России начало создавать мультисервисную транспортную сеть связи, которая станет основой для так называемого "суверенного интернета".
  • В Верховной Раде также предлагают ввести уголовную ответственность за распространение недостоверной информации в средствах массовой информации и сети Интернет.

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Темы: Росcия интернет СМИ


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