Тимошенко заявила, что из окружения Лазаренко пытаются вытащить на нее компромат

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что через Генпрокуратуру в США "пытаются ломать людей", чтобы какой-то компромат о ней вытянуть.

Об этом она сказала в эфире "Радио Свобода".

"В США они пытаются ломать людей, которые вокруг Лазаренко, ломать людей, которые в этих делах задействованы для того, чтобы какой-то компромат обо мне вытянуть. Сам по себе этот факт просто грязный и унизительный.

В то время, когда сейчас, по данным как раз украинских расследователей, миллиарды "отмываются" из оборонного бюджета Украины, они хотят сходить на 20 лет назад и найти на меня хоть какой-то компромат", - рассказала Тимошенко, комментируя дело экс-премьера Павла Лазаренко, дело которого завершают слушать в США.

В то же время лидер "Батькивщины" подчеркнула, что ни она, ни компании, которые она возглавляла 20 лет назад, не имеют никакого отношения к Лазаренко.

"Им нечего мне предъявить. Потому что меня проверили Янукович, Азаров, их "пшонки", они нанимали международные детективные агентства для того, чтобы найти в моих действиях как премьер-министра хоть одну копейку коррупции и нарушения закона. Они не нашли", - добавила она.

Напомним: