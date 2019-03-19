Кривонос: Полная реформа Укроборонпрома займет полгода

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Вторник, 19 марта 2019, 02:57

Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос заявил, что на реализацию реформы Укроборонпрома нужно полгода.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

По его словам, именно столько времени нужно, если народные депутаты в кратчайшие сроки рассмотрят и примут этот законопроект.

"Если народные депутаты в кратчайшие сроки рассмотрят и примут этот законопроект, и по результатам того аудита, который будет проведен, для реформирования Укроборонпрома нужно до полугода", - подчеркнул заместитель секретаря СНБО.

Вместе с тем президент Петр Порошенко отметил, что имеет право определить этот документ как неотложный - это значит, что парламент обязан в кратчайшие сроки его рассмотреть.

Напомним:

  • 12 марта Порошенко подписал указ о назначении Кривоноса заместителем секретаря СНБО. Также он будет исполнять обязанности председателя комиссии по вопросам оборонной промышленности, военно-технического сотрудничества и сотрудничеством Украины с НАТО.
  • До этого Кривонос занимал должность первого заместителя командующего сил специальных операций Вооруженных сил.
  • Кривонос выдвигался на выборы президента Украины от партии "Воины АТО", однако 6 марта заявил, что снимает свою кандидатуру и 31 марта будет поддерживать Порошенко.
  • Ранее вопросами военно-технического сотрудничества занимался Олег Гладковский, но 4 марта Порошенко его уволил.
  • Решение об увольнении Гладковского президент принял после опубликования расследования о хищении в оборонной сфере, где фигурирует сын Гладковского - Игорь. Также журналисты опубликовали информацию об откате Гладковскому-старшему.

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Темы: Укроборонпром реформы СНБО


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