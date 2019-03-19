Кривонос: Полная реформа Укроборонпрома займет полгода

Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос заявил, что на реализацию реформы Укроборонпрома нужно полгода.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

По его словам, именно столько времени нужно, если народные депутаты в кратчайшие сроки рассмотрят и примут этот законопроект.

"Если народные депутаты в кратчайшие сроки рассмотрят и примут этот законопроект, и по результатам того аудита, который будет проведен, для реформирования Укроборонпрома нужно до полугода", - подчеркнул заместитель секретаря СНБО.

Вместе с тем президент Петр Порошенко отметил, что имеет право определить этот документ как неотложный - это значит, что парламент обязан в кратчайшие сроки его рассмотреть.

Напомним: