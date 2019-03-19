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Песков назвал выгодного для Кремля президента Украины

Вторник, 19 марта 2019, 11:56

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для России было бы хорошо, если бы Украину возглавил "президент мира", который бы выстраивал отношения с РФ, однако при президенте Петре Порошенко двусторонние отношения лучше не станут.

Об этом Песков заявил журналистам во вторник, пишет российское издание ТАСС.

"Для Кремля однозначно лучше, чтобы к власти пришел в Украине и был избран украинцами тот президент, который будет трезво оценивать реальность, у которого возобладает политическая мудрость, который не будет президентом войны, а станет президентом мира и выстраивания отношений со всеми соседями, в том числе с Российской Федерацией", - отметил Песков.

При этом Песков отметил, что "можно сказать однозначно, что при нынешнем (президенте Украины Порошенко – ред.) лучше быть не может" в плане выстраивания двусторонних отношений РФ и Украины.

"Остальное - нужно внимательно следить за тем, что будет происходить", - добавил Песков, напомнив, слова президент РФ Владимира Путина.

18 марта Путин в оккупированном Крыму заявил, что с нынешним руководством Украины вряд ли можно "сварить кашу", и Москва будет готова выстраивать отношения с Киевом тогда, когда там "здравый смысл восторжествует".

Порошенко ответил, что не собирается "варить кашу" с российским руководством и выступает за усиление санкционного давления на Москву.

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Напомним:

  • По данным опроса "Рейтинг" по состоянию на 15 марта лидером президентского рейтинга остается Владимир Зеленский, которого поддерживают 24,9% тех, кто определился и намерен голосовать.
  • Вторую позицию рейтинга занимает Юлия Тимошенко (18,8%), третью – Петр Порошенко (17,4%).
  • Выборы президента Украины состоятся 31 марта, участие в них примут 39 кандидатов

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Темы: РосcияУкраинавиборывыборы президента 2019
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