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Макароны, донецкие квартиры и свинарники: АРМА показало, что ему передали суды

Вторник, 19 марта 2019, 15:19

Нацагентство по розыску и менеджмента активов составило полный перечень имущества, которое арестовано и передано ведомству в управление.

Презентация перечня, опубликованного на сайте АРМА, состоялась во вторник.

Как сообщил глава ведомства Антон Янчук, агентство должно создать реестр имущества, арестованного в уголовных делах.

"Вместе с тем, как оказалось, процесс создания реестра является достаточно длительным, а запрос общества и бизнеса на информацию о том, что, собственно, находится в управлении АРМА, является высоким уже сегодня", – отметил Янчук.

На сайте агентства опубликован перечень по состоянию на 15 марта 2019 года. Сейчас в нем 726 объектов с описанием каждого актива и его текущим статусом.

 
Среди активов – много недвижимости, автомобилей и земельных участков
 
В перечне также встречается необычное имущество

Янчук отметил, что перечень будет обновляться и перезагружаться каждый месяц.

Напомним:

  • АРМА управляет активами, арестованными в коррупционных уголовных делах, пока суд не объявит приговор. Агентство выбирает управляющего, который предлагает выгодные условия получения прибыли от имущества. Часть заработка идет в государственный бюджет.
  • После оглашения приговора имущество могут или конфисковать в пользу государства, или, если суд не увидит для этого оснований, вернуть владельцу.
  • В частности, в управление АРМА суд передал так называемую вертолетную площадку Януковича, квартиру экс-президента, элитные автомобили беглого олигарха Сергея Курченко и другое имущество.
  • Также в настоящее время Агентство ищет управляющего для "Межигорья" экс-президента.
  • Ведомство сообщало, что с начала 2019 года получило почти 25 миллионов гривен от реализации арестованного имущества.

Украинская правда
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