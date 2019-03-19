Макароны, донецкие квартиры и свинарники: АРМА показало, что ему передали суды

Нацагентство по розыску и менеджмента активов составило полный перечень имущества, которое арестовано и передано ведомству в управление.

Презентация перечня, опубликованного на сайте АРМА, состоялась во вторник.

Как сообщил глава ведомства Антон Янчук, агентство должно создать реестр имущества, арестованного в уголовных делах.

"Вместе с тем, как оказалось, процесс создания реестра является достаточно длительным, а запрос общества и бизнеса на информацию о том, что, собственно, находится в управлении АРМА, является высоким уже сегодня", – отметил Янчук.

На сайте агентства опубликован перечень по состоянию на 15 марта 2019 года. Сейчас в нем 726 объектов с описанием каждого актива и его текущим статусом.

Среди активов – много недвижимости, автомобилей и земельных участков

В перечне также встречается необычное имущество

Янчук отметил, что перечень будет обновляться и перезагружаться каждый месяц.

Напомним: